Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.

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El número de sorteo 13040 de la quiniela turista se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 9951, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Serrucho).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9951

2° 6754

3° 5678

4° 0152

5° 0405

6° 6478

7° 4889

8° 8885

9° 2977

10° 9383

11° 8203

12° 2369

13° 0335

14° 6304

15° 7056

16° 0208

17° 7143

18° 5217

19° 9088

20° 7489