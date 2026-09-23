Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.
El sorteo número 13040 de la quiniela turista se realizó el miércoles 23 de septiembre a las 22:15, destacando el número 9951 en la primera posición, interpretado como "A primera (Serrucho)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13040 de la quiniela turista se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 9951, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Serrucho).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9951
2° 6754
3° 5678
4° 0152
5° 0405
6° 6478
7° 4889
8° 8885
9° 2977
10° 9383
11° 8203
12° 2369
13° 0335
14° 6304
15° 7056
16° 0208
17° 7143
18° 5217
19° 9088
20° 7489
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13040 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 23 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 9951, interpretado como "A primera (Serrucho)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3.