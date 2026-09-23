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Sube la temperatura en Córdoba: el día que hará 34°C y cuándo volvería la lluvia

El viento norte hará subir las temperaturas durante los próximos días. El calor continuará el fin de semana, pero podría regresar la inestabilidad con lluvias.

23/09/2026 | 16:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Alerta por el calor en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Alerta por el calor en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

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La primavera se hace sentir con fuerza en Córdoba y las temperaturas continuarán en ascenso durante las próximas horas, impulsadas por la presencia del viento norte.

Este miércoles se espera una jornada estable, con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 26°C.

El jueves será el día más caluroso

El cambio más marcado llegará este jueves, cuando las temperaturas darán un importante salto.

En la ciudad de Córdoba se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 34°C, mientras que en algunos sectores del interior provincial los registros podrían ser todavía más elevados.

El ascenso térmico estará acompañado por el viento norte, que favorecerá las condiciones cálidas durante la jornada.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El calor continuará durante el viernes y se extenderá también al fin de semana, aunque con temperaturas algo más moderadas. Las máximas rondarán los 29°C.

Sin embargo, el aumento de la humedad modificará las condiciones y favorecerá el regreso de la inestabilidad.

Las precipitaciones podrían aparecer durante la segunda mitad del sábado y la primera parte del domingo, mientras que el domingo también se espera una mayor presencia de nubosidad.

La inestabilidad podría mantenerse durante los primeros días de la próxima semana, coincidiendo con el cambio de mes y la llegada de octubre.

Lectura rápida

¿Qué se espera para el clima en Córdoba?
Se anticipa un ascenso en las temperaturas, con un día caluroso el jueves.

¿Quién reporta las condiciones climáticas?
La información fue proporcionada por fuentes meteorológicas locales sobre el clima en Córdoba.

¿Cuándo será el día más caluroso?
El jueves se prevé como el día más caluroso, alcanzando una máxima de 34°C.

¿Dónde se registrarán las temperaturas más altas?
En la ciudad de Córdoba y en algunos sectores del interior provincial.

¿Por qué se espera inestabilidad durante el fin de semana?
El aumento de la humedad favorecerá el regreso de la inestabilidad y posibles precipitaciones.

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