Sube la temperatura en Córdoba: el día que hará 34°C y cuándo volvería la lluvia

La primavera se hace sentir con fuerza en Córdoba y las temperaturas continuarán en ascenso durante las próximas horas, impulsadas por la presencia del viento norte.

Este miércoles se espera una jornada estable, con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 26°C.

El jueves será el día más caluroso

El cambio más marcado llegará este jueves, cuando las temperaturas darán un importante salto.

En la ciudad de Córdoba se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 34°C, mientras que en algunos sectores del interior provincial los registros podrían ser todavía más elevados.

El ascenso térmico estará acompañado por el viento norte, que favorecerá las condiciones cálidas durante la jornada.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El calor continuará durante el viernes y se extenderá también al fin de semana, aunque con temperaturas algo más moderadas. Las máximas rondarán los 29°C.

Sin embargo, el aumento de la humedad modificará las condiciones y favorecerá el regreso de la inestabilidad.

Las precipitaciones podrían aparecer durante la segunda mitad del sábado y la primera parte del domingo, mientras que el domingo también se espera una mayor presencia de nubosidad.

La inestabilidad podría mantenerse durante los primeros días de la próxima semana, coincidiendo con el cambio de mes y la llegada de octubre.