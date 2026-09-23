Terror en La Matanza: un ladrón entró a los tiros en un banco y los clientes lograron reducirlo

FOTO: El ladrón que entró a los tiros en un banco y los clientes lograron reducirlo en La Matanza.

Una mañana de tensión se vivió este miércoles en una sucursal del Banco Galicia de Lomas del Mirador, en La Matanza, cuando tres delincuentes armados irrumpieron para intentar asaltar a personas que se encontraban en el sector de cajeros. Durante el forcejeo hubo disparos y los propios clientes lograron reducir a uno de los sospechosos.

El hecho ocurrió en la sucursal ubicada en la esquina de avenida San Martín y Eva Perón. Según la información policial, el detenido tiene 42 años y fue acusado de intentar robarle a un hombre de 52 que se disponía a realizar un depósito.

La Policía intervino luego del episodio y secuestró una pistola calibre .380 que estaba en poder del sospechoso. Los otros dos integrantes de la banda lograron escapar.

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Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- Tres delincuentes ingresaron a una sucursal del Banco Galicia,… pic.twitter.com/J3VvdB3UEv — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 23, 2026

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Forcejeo y disparos dentro del banco

Rosa, madre de uno de los hombres que intervino para reducir al sospechoso, contó cómo comenzó la secuencia.

“Mi hijo se baja y va al cajero. En eso que mi hijo va al cajero, viene entrando un muchacho con una mochila. Estacionan una camioneta y bajan dos delincuentes. Uno se tira encima del muchacho que tenía la mochila”, relató.

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TERROR EN LA MATANZA: INTENTARON ASALTAR UN BANCO, HUBO DISPAROS Y LOS CLIENTES REDUJERON A UN LADRÓN



Una mañana de tensión se vivió este miércoles en la sucursal del Banco Galicia de Lomas del Mirador, ubicada en la esquina de avenida San Martín y Eva Perón, en La Matanza. Tres… pic.twitter.com/dyH5EMJi2r — infobae (@infobae) September 23, 2026

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Según su testimonio, al advertir la situación comenzaron los gritos y se produjo un forcejeo. Uno de los delincuentes escapó, mientras que el otro quedó dentro del banco y fue enfrentado por su hijo y otro hombre.

“Empezaron a forcejear entre mi hijo y el otro muchacho para reducirlo. De acá yo no sabía qué hacer porque escuchaba los tiros”, contó Rosa.

La mujer aseguró que escuchó varios disparos y que esperó hasta que la situación estuviera controlada para acercarse. “Cuando se terminaron los tiros, yo atino a bajar y a ver qué pasaba. Lo habían reducido y por lo menos mi hijo y el otro muchacho estaban bien”, relató.

El detenido y la investigación

El sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento, los efectivos de la Comisaría 4ª de Lomas del Mirador secuestraron el arma calibre .380.

La causa fue caratulada provisoriamente como “tentativa de robo agravado a banco”. Los investigadores buscan determinar cómo se desarrolló el asalto y si una Volkswagen T-Cross estuvo vinculada con la fuga de los otros dos delincuentes.

Pese a la presencia de un arma de fuego y los disparos efectuados dentro de la sucursal, no hubo personas heridas.

El episodio generó conmoción entre los vecinos y comerciantes de la zona. Un trabajador de un local ubicado cerca del banco contó que escuchó varios disparos y que, ante el temor, cerraron el comercio hasta que la situación estuvo controlada.

“Fue a plena luz del día, cuando los chicos salen de la escuela. Cuando escuché los tiros cerramos la puerta y nos metimos adentro”, relató.

Informe de Mauricio Conti.