Caso Adorni: qué deberá comprobar la Justicia sobre los casi US$600 mil en criptomonedas

La explicación que Manuel Adorni presentó ante la Justicia sobre el crecimiento de su patrimonio puso a las criptomonedas en el centro de la investigación. El exjefe de Gabinete atribuyó unos US$ 591.544,61 a operaciones con Bitcoin realizadas años antes de su llegada a la función pública.

Según la presentación de su defensa, el dinero surgió de operaciones realizadas a través de ocho direcciones de Bitcoin que tuvieron actividad entre 2014 y 2018. Las billeteras, de acuerdo con el escrito, eran de autocustodia y actualmente no tienen saldo.

Ahora, la Fiscalía busca determinar si esa explicación puede ser respaldada con evidencia. El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzará con una pericia sobre las operaciones y la documentación presentada por Adorni.

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Qué dice la explicación de Adorni

La defensa sostuvo que las primeras inversiones se realizaron en 2014 y que el grueso de las compras se concentró en 2017. Las criptomonedas habrían sido vendidas entre 2017 y 2018, por un total de US$ 591.544,61.

El argumento presentado ante la Justicia es que esos fondos se mantuvieron durante años y comenzaron a utilizarse posteriormente para afrontar distintos gastos e inversiones. La defensa también sostuvo que las operaciones fueron realizadas de manera presencial y en efectivo.

Para acreditar la titularidad de las ocho billeteras, Adorni presentó un acta notarial mediante la cual certificó que posee las claves privadas necesarias para acceder a ellas.

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La trazabilidad, en el centro de la investigación

Uno de los puntos que deberá analizar la Justicia es la información registrada en la blockchain. Las operaciones con Bitcoin quedan asentadas en esa red, por lo que es posible reconstruir los movimientos de los activos entre distintas direcciones.

Sin embargo, las billeteras de autocustodia no necesariamente están asociadas a un nombre y apellido. Por eso, uno de los interrogantes para los investigadores es determinar si las direcciones que presentó Adorni efectivamente estaban bajo su control durante el período señalado.

La Fiscalía ya puso el foco en esas ocho billeteras y deberá analizar las operaciones, las fechas, los movimientos y la documentación aportada para establecer si la explicación patrimonial puede ser corroborada.

El punto que genera interrogantes

Otro aspecto que deberá ser reconstruido es la relación temporal entre las operaciones con criptomonedas y el posterior crecimiento patrimonial.

Según la defensa, las ventas de Bitcoin se produjeron antes de que Adorni ingresara a la función pública y los fondos quedaron disponibles durante varios años. Infobae informó que el escrito sostiene que esos ahorros se mantuvieron prácticamente intactos hasta diciembre de 2023.

La Fiscalía deberá determinar si existe documentación suficiente para acreditar el origen de los fondos, su titularidad y la posterior utilización del dinero.

Qué puede comprobar la blockchain

El especialista en criptomonedas Ariel Aginji explicó que la blockchain permite seguir el recorrido de las operaciones porque se trata de un registro que no puede modificarse retroactivamente.

La dificultad, según el planteo realizado en el informe, aparece al momento de vincular una dirección digital con una persona determinada. Tener las claves privadas permite controlar una billetera, pero la investigación debe establecer si quien actualmente posee esas claves también era quien controlaba los fondos cuando se realizaron las operaciones cuestionadas.

En ese sentido, la pericia deberá reconstruir el recorrido de las ocho direcciones y contrastarlo con la documentación presentada por la defensa.

La Fiscalía prevé realizar nuevas medidas de prueba antes de definir los pasos siguientes. Entre ellas estará el análisis técnico de las operaciones con criptomonedas y de la documentación aportada por Adorni.

El objetivo será determinar si los movimientos registrados en la blockchain son compatibles con la explicación presentada por el exfuncionario y si permiten respaldar el origen de los fondos utilizados para explicar parte de su patrimonio.

Por ahora, la explicación basada en las criptomonedas forma parte del descargo presentado por la defensa y deberá ser evaluada por la Justicia. La investigación buscará establecer qué puede acreditarse mediante los registros digitales y qué otros elementos son necesarios para determinar la titularidad y el origen de los fondos.

Informe de Alejandro Bustos.