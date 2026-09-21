A casi tres meses de renunciar, Adorni sigue con custodia y auto oficial

Manuel Adorni mantiene una custodia de las fuerzas federales y utiliza una camioneta oficial casi tres meses después de haber renunciado a la Jefatura de Gabinete. Según una investigación de La Nación, el vehículo acumula más de 50 infracciones de tránsito por un monto que supera los $10 millones.

La legisladora porteña Graciela Ocaña cuestionó la continuidad de esos recursos y adelantó en Cadena 3 que evalúa una denuncia contra los funcionarios que los autorizaron. "Lo que no puede ser es que siga usando bienes públicos alguien que no es funcionario público. Eso es un escándalo", afirmó.

Ocaña explicó que presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer los motivos, las condiciones y el costo de la custodia. Según sostuvo, el Gobierno se negó a brindar esos detalles con el argumento de que se trata de información reservada.

La exministra reconoció que algunos exfuncionarios conservan protección por amenazas, especialmente quienes tuvieron responsabilidades vinculadas con la seguridad. Sin embargo, aseguró que la respuesta oficial a su consulta no mencionó una orden judicial que justificara el servicio en este caso.

"Una de las consultas que hicimos fue si existía alguna causa judicial donde se hubiera ordenado la custodia y nos dicen que no", señaló.

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Consultada sobre una eventual denuncia, confirmó que la están analizando. "Acá hay una malversación de recursos por parte de los funcionarios del Gobierno que han habilitado y autorizado este servicio", sostuvo, en referencia tanto a la protección como al uso de bienes públicos.

La legisladora atribuyó la responsabilidad por esas autorizaciones al Ministerio de Seguridad y a Presidencia. Sobre quién habría dispuesto mantener la custodia, expresó una sospecha sobre Karina Milei: "Todos presumimos que es la hermana del presidente".

En cuanto al vehículo, se trata de una Toyota SW4 modelo 2022 que pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), presidido por Daniel Scioli. De acuerdo con la documentación y las fuentes oficiales citadas por La Nación, el organismo otorgó un permiso de uso a la Jefatura de Gabinete el 7 de enero de 2025, durante la gestión de Guillermo Francos.

El Inprotur indicó que la camioneta estaba destinada a los traslados oficiales del titular de esa dependencia y su comitiva. Según el diario, el vehículo continúa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y fue fotografiado cerca del departamento de Adorni, en el barrio porteño de Caballito.

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Adorni ya utilizaba esa camioneta cuando ejercía el cargo, que asumió en noviembre de 2025 y al que renunció el 27 de junio. También llegó en ella a la Casa Rosada el 25 de marzo, cuando brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Las infracciones corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires y son, en su mayoría, por exceso de velocidad. El relevamiento plantea además quién debe hacerse cargo de las multas y por qué el exfuncionario sigue utilizando el vehículo oficial.

La controversia se conoce mientras Adorni enfrenta un plazo decisivo: este miércoles vence la prórroga para explicar su evolución patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Ocaña cuestionó las explicaciones que dio hasta ahora el exjefe de Gabinete. "Han sido bastante pobres", evaluó, y expresó su expectativa de que finalmente justifique el origen de sus bienes.

Si la fiscalía considera insuficiente la justificación, el fiscal Gerardo Pollicita puede pedir que Adorni sea citado a indagatoria. La decisión de convocarlo corresponde al juez Ariel Lijo.

Entrevista de Miguel Claría y Ariel Rodríguez.