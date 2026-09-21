Drama en Ampliación Palmar: 13 familias perdieron todo en un incendio y duermen en carpas
Tras el fuego que destruyó su complejo de viviendas, unos 60 vecinos protestan en avenida Malvinas. No piden casas gratis: reclaman presencia técnica para limpiar y reconstruir.
21/09/2026 | 09:15Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
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Radioinforme 3
Un dramático cuadro de desamparo viven 13 familias de barrio Ampliación Palmar, en la zona este de la ciudad de Córdoba. Tras sufrir el incendio total de un complejo de dormitorios el pasado miércoles, unas 60 personas —entre ellas 20 niños, adultos mayores con cáncer y una persona con discapacidad— se quedaron en la calle y llevan varios días durmiendo en carpas a la intemperie.
Ante la falta de respuestas oficiales, este lunes cortaron de forma parcial la avenida Malvinas Argentinas al 4.500, a la altura de la ex fábrica Sancor, con quema de neumáticos para visibilizar su reclamo.
En declaraciones a Cadena 3, Nahuel, uno de los vecinos damnificados, remarcó que la protesta no busca subsidios ni viviendas regaladas, sino asistencia técnica urgente para volver a ponerse de pie. “Nosotros no le pedimos al gobierno o a la municipalidad que nos den una casa ni un plan de pagos. Solo queremos que vengan, nos volteen la parte que no sirve, nos limpien y nos dejen volver a empezar”, explicó el vocero desde el corte de tránsito.
La situación es extrema: los afectados sobreviven en carpas improvisadas y recién este domingo pudieron disponer de dos baños químicos gracias a la donación solidaria.
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Si bien Defensa Civil los trasladó inicialmente a un hotel la noche del siniestro, al regresar al predio se encontraron con la clausura total del lugar. “Nos prometieron que iba a venir un ingeniero porque hay casas que sí se pueden salvar, pero todavía no vino nadie. Mi casa todavía sirve y estoy durmiendo en una carpa con mi bebé de un año y ocho meses”, relató Nahuel.
El vecino también denunció prejuicios por parte de las autoridades durante las primeras inspecciones tras el siniestro. “Vino la gente de Desarrollo Social y nos dijo que teníamos que buscar otra cosa porque el lugar era usurpado. Le dije que no, que tenemos los títulos, se los mostré y ahí cambió todo el panorama. Nos habían dejado solos”, cuestionó Nahuel, exhibiendo la documentación correspondiente firmada en su momento por los loteadores de la zona.
Desesperados y sin soluciones a la vista tras varios días de abandono, los damnificados mantendrán las medidas de fuerza en el sector hasta conseguir que inspectores o ingenieros del municipio acudan al lugar para habilitar las estructuras seguras y demoler las ruinas en peligro de derrumbe. “Estamos cansados y solos. Solo les pedimos que vengan y volteen lo que no sirva para volver a empezar, como trabajadores que somos”, concluyó el vecino.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en barrio Ampliación Palmar? Un incendio total dejó a 13 familias sin hogar, obligándolas a vivir en carpas.
¿Quiénes son los afectados? Aproximadamente 60 personas, incluyendo 20 niños, adultos mayores con cáncer y una persona con discapacidad.
¿Cuándo sucedió el incendio? El incendio ocurrió el pasado miércoles.
¿Dónde se realizó la protesta? La protesta se llevó a cabo en la avenida Malvinas Argentinas, al 4.500, cerca de la ex fábrica Sancor.
¿Por qué protestan los vecinos? Exigen asistencia técnica urgente para reconstruir sus hogares y no subsidios ni viviendas gratuitas.