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All Boys denunció agresiones tras un partido de futsal frente a Rosario Central

El club de Floresta aseguró que integrantes de su delegación fueron atacados por personas con ropa del Canalla y que les sustrajeron una bandera.

21/09/2026 | 10:24Redacción Cadena 3 Rosario

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Bandera de Futsal Femenino de All Boys.

FOTO: Bandera de Futsal Femenino de All Boys.

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El Club Atlético All Boys denunció que integrantes de su delegación fueron agredidos físicamente al finalizar el partido de futsal ante Atlético Provincial, disputado este sábado en Rosario. Según el comunicado difundido por la institución de Floresta, las personas involucradas vestían indumentaria de Rosario Central.

De acuerdo con la versión del club, el episodio comenzó cuando tres personas se llevaron una bandera de All Boys que estaba en poder de los jugadores. Los futbolistas intentaron recuperar el trapo y, según denunciaron, se encontraron fuera del estadio con al menos diez individuos identificados con ropa del Canalla. Allí se produjo una pelea con golpes de puño y patadas.

All Boys informó que ya realiza gestiones ante AFA Futsal y las autoridades de Atlético Provincial para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, señaló que se reserva la posibilidad de adoptar medidas ante los organismos competentes.

El episodio también quedó expuesto en redes sociales, donde se difundieron imágenes de personas exhibiendo la bandera que habría sido sustraída, frente a una vivienda pintada con los colores de Rosario Central. La institución de Floresta expresó su rechazo a cualquier hecho de violencia y remarcó que el deporte debe desarrollarse en un marco de respeto, convivencia y seguridad.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? El Club Atlético All Boys denunció agresiones físicas a su delegación tras un partido de futsal.

¿Quiénes están involucrados? Integrantes de All Boys y personas vestidas con indumentaria de Rosario Central.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió al finalizar el partido el sábado.

¿Dónde tuvo lugar? En Rosario, fuera del estadio donde se disputó el partido.

¿Por qué se produjo la pelea? Comenzó por el intento de recuperar una bandera de All Boys que había sido sustraída.

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