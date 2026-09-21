La abogada Daniela Morales Leanza denunció amenazas de muerte: "No me van a callar"

La abogada cordobesa Daniela Morales Leanza denunció graves amenazas de muerte que vinculó con su trabajo en causas de femicidios. La letrada, que representa a familias de las víctimas, confirmó que realizó una denuncia penal y que cuenta con custodia policial.

En diálogo con Cadena 3, relató que las intimidaciones comenzaron el sábado alrededor de las 7, mediante mensajes y llamadas a su celular, y se reiteraron el domingo por la mañana. Según explicó, los textos describían cómo sería asesinada. "Hablaba de un asesinato por encargo", señaló.

Morales Leanza precisó que las amenazas hacían referencia a los casos de Anahí Bulnes y Camila Merlo. Según su relato, los mensajes le advertían que iba a hacerles compañía a las víctimas. "Hacía referencia claramente a mi trabajo, a causas que he tenido", afirmó.

La penalista aclaró que no era la primera vez que recibía amenazas, aunque nunca habían sido tan explícitas. Sobre su posible origen, no identificó públicamente a sus autores: "Puede venir de distintos lados".

La abogada indicó que radicó la denuncia en una unidad judicial y confirmó que ya tiene una consigna policial. Explicó que su principal preocupación es la seguridad de su familia y que decidió actuar ante la gravedad de los mensajes.

"La amenaza entra en la casa, entra en mi familia", describió. Contó que la situación modificó su rutina, la forma en que sale y regresa a su hogar y hasta cómo atiende el teléfono. "Me obliga, lamentablemente, a estar alerta permanentemente y altera algo tan básico como es sentirte seguro en tu propia vida", expresó.

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"Sí, claro que tengo miedo", reconoció, aunque aseguró que ese temor no determinará sus decisiones. "Una cosa es sentir miedo y otra cosa muy distinta es permitir que el miedo gobierne mis decisiones. Y eso es justamente lo que yo no voy a permitir", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que continuará con su labor profesional y con los reclamos que considere necesarios. "Yo voy a seguir trabajando como trabajo, voy a seguir diciendo lo que tengo que decir. No me van a callar", afirmó.

Morales Leanza advirtió que lo ocurrido excede su situación personal: consideró que amenazar a una abogada por las causas que lleva busca condicionar el ejercicio de la profesión y afecta el acceso a la Justicia de las personas que representa.

También expresó confianza en la investigación y adelantó que aportará información para esclarecer las intimidaciones. "Tenemos alguna sospecha, unos lineamientos y algunas diligencias", indicó, sin brindar detalles. "Voy a fondo y voy al hueso con esta situación", aseguró.

Por último, agradeció el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía General, colegas, medios de comunicación y autoridades provinciales. "Lo que quiere hacer la amenaza es aislarte, amedrentarte", sostuvo, y destacó que sentirse acompañada le da fortaleza para continuar.

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Entrevista de Miguel Clariá.