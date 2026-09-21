Casamiento bajo sospecha: "El hombre transitaba sus últimos días con una enfermedad terminal"

Una investigación judicial busca determinar si existió un casamiento celebrado en Coronda sin el consentimiento de un hombre de 80 años que murió apenas tres semanas después de la boda. La denuncia fue presentada por sus sobrinos, quienes sostienen que el hombre se encontraba postrado, atravesaba un cáncer terminal y recibía medicación con opiáceos para tratar el dolor. En la causa están denunciadas la mujer que lo cuidaba, quien actualmente figura como su esposa y viuda, y la jefa del Registro Civil que intervino en el trámite.

El abogado Alejandro Otte, representante de los sobrinos denunciantes, explicó que el contexto en el que se produjo el matrimonio resulta central para la investigación. “Es una persona que se encontraba postrado en su cama, estaba transitando en los últimos días luego de padecer una enfermedad en un grado terminal”, señaló. Además, indicó que el hombre no tenía cónyuge ni hijos y que eran sus sobrinos quienes se ocupaban de él, junto con personal contratado para las tareas de cuidado.

Según relató el abogado, la familia se enteró de la existencia del matrimonio recién después de la muerte del hombre, durante el velorio. “Esta persona que los había estado cuidando manifiesta que se había casado con él y que incluso habían declarado una unión convivencial desde el año 2018”, contó Otte. El letrado aseguró que esa versión fue desconocida por los sobrinos y sostuvo que “esto es totalmente falso”, en referencia a la supuesta unión convivencial.

Uno de los principales interrogantes de la causa es dónde y cómo se celebró el matrimonio. “Las actas, por lo menos las actas a las que nosotros tuvimos acceso, que son las que figuran en el Registro Civil, dicen que esta persona se casó en sede del Registro Civil. Lo dicen las actas, no lo decimos nosotros”, explicó Otte. La investigación deberá establecer, entre otros puntos, si el hombre efectivamente concurrió al organismo y si prestó su consentimiento de manera libre y voluntaria.

Otro elemento incorporado a la denuncia está relacionado con la firma que aparece en el acta matrimonial. El abogado sostuvo que los denunciantes realizaron una medida pericial que “pondría en duda” que esa firma corresponda al patrón escritural del hombre fallecido. “Aquí la cuestión radica en si esa convivencia existía exactamente y si esta persona prestó su consentimiento de manera libre y voluntaria”, remarcó Otte.

La investigación también puso bajo la lupa a los testigos que figuran en la documentación del matrimonio. “Como estos son actos formales que requieren de la presencia de testigos para la celebración, se han buscado personas que fueron elegidas, estimamos por quien luego aparece como cónyuge, porque eran conocidas por ella”, explicó. Sin embargo, señaló que esas personas posteriormente brindaron una versión diferente a la que inicialmente habían aportado.

El abogado aclaró que la denuncia no pretende determinar si existió o no una relación afectiva entre el hombre y la mujer que lo cuidaba. “No estamos hablando de poner en duda un vínculo amoroso si lo había o no lo había, no pasa por una cuestión jurídica”, sostuvo. Para los denunciantes, el punto central es determinar si existió una convivencia acreditable y, fundamentalmente, si el hombre otorgó su consentimiento para casarse.

La situación también tiene consecuencias patrimoniales. Por un lado, los sobrinos plantean la existencia de derechos sobre el acervo hereditario. Por otro, la mujer que figura como esposa podría acceder a una pensión derivada del fallecimiento. Otte explicó que se trataría de una prestación estatal que, si finalmente se determinara que el matrimonio no fue válido o que no existió consentimiento, “no se debería hacer y forma parte del erario público”.

La causa no es reciente. “La denuncia se presentó en septiembre del año 2021”, precisó Otte. Según explicó, el expediente atravesó diferentes fiscalías y tuvo varios cambios de fiscales dentro del Ministerio Público de la Acusación, situación que, a criterio de la querella, dificultó su avance. El abogado mencionó la intervención inicial del fiscal Cecchini y señaló que posteriormente el expediente quedó en manos del fiscal Lema.

De acuerdo con el relato del abogado, la intervención del fiscal Lema permitió darle un nuevo impulso a la investigación y avanzar con la presentación de los sobrinos como querellantes. “El doctor Lema le ha dado el impulso que a nosotros nos ha permitido hacer esta presentación también en la Justicia provincial y que se fije audiencia de constitución de querellantes”, afirmó Otte.

Respecto de la situación actual de la jefa del Registro Civil de Coronda, el abogado manifestó desconocer si continúa en funciones. “Yo desconozco cuál es su situación de revista, estimo que deberá estar trabajando, pero personalmente desconozco”, respondió. Mientras tanto, el inmueble que forma parte de la herencia permanece en posesión de uno de los sobrinos y, según explicó, en ese aspecto no se produjeron mayores inconvenientes.

Para la familia, el objetivo ahora es que la investigación avance y permita establecer qué ocurrió realmente con el supuesto matrimonio. “Lo que ellos quieren en definitiva es que la causa avance, que sean responsables, que estos responsables respondan y, lógicamente, se llegue al fondo de todo esto”, concluyó Otte. La Justicia deberá determinar si el hombre prestó efectivamente su consentimiento, si la firma del acta es auténtica y si existieron irregularidades en la celebración de un matrimonio que tiene consecuencias tanto sobre una herencia como sobre una eventual prestación estatal.

Entrevista de Hernán Funes.