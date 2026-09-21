FOTO: Asesinato en Colegiales: víctima y detenido tenían un vínculo previo y se sospecha de una pelea

Gonzalo Andueza, un hombre de 41 años, fue asesinado en la madrugada del domingo en el barrio de Colegiales. La fiscalía ha determinado que el principal motivo del crimen fue una discusión entre él y su agresor, identificado como Ariel, de 25 años, con quien ya mantenía un vínculo previo.

El incidente ocurrió en una plaza ubicada entre Moldes y Aguilar, donde Andueza recibió un disparo en el abdomen, lo que le causó la muerte poco después en el Hospital Pirovano.

La Policía de la Ciudad, tras analizar las cámaras de seguridad y escuchar a testigos, logró capturar al principal sospechoso horas más tarde, cuando intentaba escapar del lugar.

Según los informes, el ataque no fue el resultado de un robo, sino que ambos hombres se conocían. Andueza había estado reunido con algunos de sus alumnos de boxeo, y entre ellos estaba Ariel. La reunión, que pudo haber sido un festejo de cumpleaños, se llevó a cabo antes de que ambos decidieran salir a un bar en Palermo y luego dirigirse al Parque Ferroviario Colegiales.

Las discusiones entre ellos se habrían intensificado esa noche, ya que uno defendía el boxeo y el otro las artes marciales. En un nuevo altercado, Ariel sacó un arma y disparó contra Andueza, para luego darse a la fuga.

Desde el entorno del caso se ha indicado que Ariel no es un sicario y se investiga si existía algún conflicto previo que explicara por qué portaba un arma esa noche. Tras el crimen, se escondió en la casa de su madre, ubicada a pocas cuadras del lugar del asesinato. Al mediodía del domingo, trató de comunicarse con uno de los jóvenes que estuvo presente esa noche para saber si Gonzalo había sobrevivido, pero no obtuvo respuesta.

En el grupo de WhatsApp del gimnasio, donde ambos participaban, varios integrantes comenzaron a comentar sobre el fallecimiento de Andueza, lo que llevó a Ariel a confirmar la noticia.

En el lugar del hecho se encontró una vaina, la cual ha sido enviada a balística para su análisis, cuyos resultados se esperan en aproximadamente 20 días. Ariel permanece detenido mientras avanza la investigación del caso, que está bajo la dirección del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14.