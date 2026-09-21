Golpearon a un policía que hacía viajes para una app y le robaron el arma: dos jovenes detenidos
El hombre sufrió un traumatismo de cráneo durante el asalto y debió ser trasladado al HECA. La pistola reglamentaria fue recuperada horas después durante un operativo en zona oeste.
21/09/2026 | 14:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Captura de video: el momento del violento asalto al policía.
Un hombre que trabaja como policía y además presta servicios para una aplicación de traslados fue asaltado durante la madrugada de este domingo en la zona de Pje. Franco y Bahía Blanca, en Rosario. Según informaron fuentes policiales, fue abordado por varias personas que lo golpearon y le sustrajeron su arma reglamentaria.
La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y una herida cortante en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Tras el ataque, se inició un operativo para localizar a los responsables.
Horas después, efectivos aprehendieron a dos adolescentes, de 15 y 14 años. Durante el procedimiento fue recuperada el arma sustraída al policía, que había sido descartada durante la huida. La investigación quedó a disposición de la Justicia competente por tratarse de menores de edad.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un policía fue asaltado y golpeado por varias personas en Rosario, quienes le robaron su arma reglamentaria.
¿Quién fue la víctima? Un hombre que trabaja como policía y también presta servicios para una aplicación de traslados.
¿Cuándo sucedió el asalto? Durante la madrugada de este domingo.
¿Dónde ocurrió el incidente? En la zona de Pje. Franco y Bahía Blanca, en Rosario.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? La víctima fue golpeada y despojada de su arma, luego fue trasladada al HECA y se inició un operativo para localizar a los responsables.
¿Por qué es relevante la investigación? Dos adolescentes fueron aprehendidos y se recuperó el arma sustraída, con la investigación a disposición de la Justicia competente.