Golpearon a un policía que hacía viajes para una app y le robaron el arma: dos jovenes detenidos

Un hombre que trabaja como policía y además presta servicios para una aplicación de traslados fue asaltado durante la madrugada de este domingo en la zona de Pje. Franco y Bahía Blanca, en Rosario. Según informaron fuentes policiales, fue abordado por varias personas que lo golpearon y le sustrajeron su arma reglamentaria.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y una herida cortante en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Tras el ataque, se inició un operativo para localizar a los responsables.

Horas después, efectivos aprehendieron a dos adolescentes, de 15 y 14 años. Durante el procedimiento fue recuperada el arma sustraída al policía, que había sido descartada durante la huida. La investigación quedó a disposición de la Justicia competente por tratarse de menores de edad.