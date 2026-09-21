Milei, Bullrich y el peronismo

Por Alberto Lotuf

Aunque todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales, la política argentina ya comenzó a vivir en 2027. El Gobierno necesita transformar la estabilización económica en una expectativa concreta de prosperidad. Patricia Bullrich exige conservar un lugar en la toma de decisiones y el peronismo vuelve a debatirse entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Mientras tanto, Javier Milei intenta construir una segunda etapa de su gobierno en la que la motosierra y el ajuste puedan dejar lugar a una promesa más difícil: crecimiento, empleo y mejora en la vida cotidiana.

Milei eligió Malvinas para recuperar la iniciativa. El Presidente, que durante buena parte de su gestión mantuvo una relación incómoda con algunas tradiciones de la diplomacia argentina, cuestionó a quienes hablan de oportunismo político alrededor de las islas. El Gobierno envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos sin autorización argentina y decidió aumentar el gasto en defensa. Hay una explicación estratégica, pero también hay una dimensión política. Malvinas es un territorio simbólico que atraviesa partidos y generaciones, y le permite al Presidente ingresar en una causa nacional que excede la identidad libertaria.

Yo creo que Milei entiende que para ser reelegido no alcanza con conservar el núcleo duro que lo acompañó desde el comienzo. Necesita ampliar su representación sin perder esa identidad. Y ahí aparece una contradicción: mientras intenta ampliar su base hacia afuera, dentro de su propio espacio enfrenta tensiones. Patricia Bullrich lo dejó expuesto cuando dijo “no me tomen por tonta”, después de enterarse del incremento de los recortes vinculados con discapacidad. Diego Santilli intentó bajar el tono al señalar que los temas importantes se conversan en las reuniones de los martes y que la cuestión había sido tratada. Bullrich respondió que eso era mentira. Las dos declaraciones muestran que la discusión por el poder ya empezó dentro del oficialismo.

Bullrich conserva autonomía política, votos propios y una identidad asociada con el orden y la seguridad. No parece dispuesta a convertirse en una figura decorativa dentro de un gobierno que ya piensa en su continuidad. Santilli, en cambio, representa la necesidad de construir un mecanismo de convivencia entre libertarios, antiguos dirigentes del PRO y aliados provinciales ocasionales. Son dos necesidades diferentes dentro de una misma coalición en construcción. Y cuanto más se acerque 2027, más difícil será mantener escondidas esas diferencias detrás de una única identidad oficialista.

El proyecto de Presupuesto 2027 también forma parte de esta campaña anticipada. El Gobierno proyecta un crecimiento del 4%, una inflación anual del 18% y un superávit comercial cercano a los 15.000 millones de dólares. Después de años de motosierra, el gasto previsto aumentaría un 5,7%. Son números que buscan transmitir una idea muy concreta: el ajuste tuvo un punto de llegada y ahora comienza una etapa diferente. Pero para Milei el desafío no es solamente presentar una planilla ordenada. Necesita demostrar que la estabilidad puede transformarse en una mejora concreta para la sociedad.

Porque la economía real todavía ofrece una fotografía desigual. Vaca Muerta impulsa a Neuquén, cuyo producto geográfico creció con fuerza desde 2023. Pero, al mismo tiempo, la producción industrial cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,6%. El comercio también atraviesa dificultades. Y Argentina perdió más de 240.000 puestos de trabajo desde fines de 2023, incluso mientras algunos indicadores comienzan a mostrar recuperación. Ahí está, para mí, el verdadero desafío del Gobierno: transformar el equilibrio fiscal y la acumulación de reservas en empleo, consumo e inversión.

La macroeconomía puede ordenar las cuentas, pero la macroeconomía no vota. Votan las familias que llegan a fin de mes, las pequeñas empresas que enfrentan costos elevados y los trabajadores que todavía no perciben plenamente los beneficios de la estabilización. Y el contexto internacional tampoco ayuda. Una eventual tasa de interés estadounidense más elevada significa dinero internacional más caro, mayor competencia por los capitales y dificultades adicionales para reducir el riesgo país. A eso se suman la incertidumbre generada por los conflictos en Medio Oriente y un precio del petróleo que permanece en niveles relevantes para la economía mundial.

Mientras Milei intenta construir el relato de esta segunda etapa, el peronismo adelanta su propia disputa. Oscar Parrilli dijo que Cristina será candidata. Kicillof respondió con una frase deliberadamente abierta: “cuenten conmigo”. Una definición busca cerrar filas alrededor de la expresidenta; la otra presenta al gobernador bonaerense como una alternativa disponible. El peronismo enfrenta, desde el lugar opuesto, un dilema parecido al del oficialismo: Cristina conserva capacidad para ordenar una parte importante del movimiento, pero también tiene un techo electoral significativo; Kicillof intenta ampliar su perfil nacional sin romper abiertamente con quien todavía conduce al núcleo más organizado del espacio.

Todos hablan de unidad mientras preparan las condiciones para competir. Y ahí está una de las particularidades de la política argentina: muchas veces la unidad se proclama públicamente mientras las candidaturas se discuten en privado. Cristina conserva una centralidad evidente dentro del peronismo, mientras Kicillof intenta construir su propio espacio de poder. Ninguno de los dos puede ignorar al otro. Por eso la disputa todavía se desarrolla con cautela, pero nadie puede desconocer que detrás de cada declaración existe una discusión mucho más profunda: quién tendrá capacidad para conducir al peronismo hacia 2027.

La semana deja, entonces, tres campañas superpuestas. Milei busca apropiarse de Malvinas como causa nacional y presentar el Presupuesto como el comienzo de una etapa de crecimiento. Bullrich reclama que la arquitectura del poder no se resuelva sin ella. Cristina y Kicillof disputan, todavía con prudencia, la conducción del peronismo. La política argentina ya discute quién gobernará después de 2027. La sociedad, mientras tanto, tiene una preocupación bastante más inmediata: saber si la recuperación económica llegará antes de que llegue la elección. Porque para los dirigentes el calendario ya empezó, pero para las familias la pregunta sigue siendo mucho más sencilla: ¿cuándo se va a notar en la vida cotidiana?