Papa León XIV en Argentina: la agenda completa de su histórica gira pastoral
Entre el 8 y el 11 de noviembre recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján con un esquema que incluye misas multitudinarias, visitas institucionales y encuentros sociales.
21/09/2026 | 07:50Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
El Vaticano confirmó de forma oficial el cronograma detallado de la visita apostólica que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira sudamericana que incluye también a Uruguay y Perú.
El Santo Padre desplegará una ajustada agenda que alternará misas masivas, reuniones al más alto nivel político, encuentros con sectores vulnerables y actividades en tres provincias.
El recorrido por suelo argentino comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando el avión papal aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires procedente de Montevideo.
La actividad oficial arrancará de inmediato: a las 17:00 homenajeará al General San Martín en la plaza homónima, a las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y a las 17:50 mantendrá una audiencia privada con el Presidente de la Nación. La jornada cerrará a las 18:30 con un encuentro ante autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
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Histórico. Hora por hora: así será la visita del papa León XIV a Córdoba
El Sumo Pontífice llegará al aeropuerto Taravella a las 09:00 para encabezar una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación y reunirse con la comunidad pastoral en la Catedral.
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El lunes 9 de noviembre la agenda concentrará un fuerte tono pastoral, social y ecuménico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A las 09:15, el Papa visitará al personal y residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. A las 11:30 oficiará una Santa Misa abierta en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, se reunirá con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (16:10), encabezará un encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín (17:30) y celebrará las Vísperas con el episcopado y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana (18:45), para luego cenar en la sede arzobispal.
El martes 10 de noviembre estará dedicado al interior del país y a la juventud. León XIV volará a las 07:30 hacia Córdoba, donde arribará a las 09:00 al aeropuerto Taravella. En la capital mediterránea presidirá una gran Misa en la Escuela de Aviación Militar a las 10:00 y se reunirá con la comunidad pastoral en la Catedral a las 15:15. Tras despegar a las 16:55 de regreso a Buenos Aires (con llegada a las 18:10), culminará el día en la capital a las 20:15 encabezando una Vigilia con los jóvenes nuevamente en el Monumento de los Españoles.
El tramo final del viaje tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre. A las 08:00, el Pontífice recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y a las 10:00 celebrará su última Misa en el país en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 13:30 se llevará a cabo la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini", desde donde partirá a las 14:00 en vuelo hacia Lima para continuar su gira continental.
Cronograma hora por hora en Argentina
Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)
16:30 – Llegada al Aeroparque Jorge Newbery (Acogida oficial).
17:00 – Visita al Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).
17:20 – Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
17:50 – Visita al Presidente de la República.
18:30 – Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires - Claypole - Buenos Aires)
09:15 – Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.
11:30 – Santa Misa en el Monumento de los Españoles.
16:10 – Encuentro con el mundo del trabajo en la UCA.
17:30 – Encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín.
18:45 – Vísperas con el Episcopado en la Catedral Metropolitana.
19:45 – Cena con obispos en el Arzobispado.
Martes 10 de noviembre (Buenos Aires - Córdoba - Buenos Aires)
07:30 – Vuelo Buenos Aires - Córdoba.
09:00 – Arribo al Aeropuerto Internacional "Ingeniero Ambrosio Taravella".
10:00 – Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar.
15:15 – Encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
16:55 – Vuelo Córdoba - Buenos Aires.
18:10 – Arribo a Aeroparque.
20:15 – Vigilia con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles.
Miércoles 11 de noviembre (Buenos Aires - Luján - Lima)
08:00 – Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
10:00 – Santa Misa en la plaza de la Basílica de Luján.
13:30 – Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
14:00 – Despegue del vuelo hacia Lima, Perú.
Lectura rápida
¿Qué evento se confirma? El Vaticano confirmó la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.
¿Quién realizará la visita? La visita será realizada por el papa León XIV.
¿Cuándo se llevará a cabo la visita? La visita se llevará a cabo del 8 al 11 de noviembre de 2026.
¿Dónde comenzará la visita? La visita comenzará en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.
¿Por qué es relevante la visita? La visita del Santo Padre incluye actividades como misas masivas, reuniones políticas y encuentros con sectores vulnerables.