Papa León XIV en Argentina: la agenda completa de su histórica gira pastoral

El Vaticano confirmó de forma oficial el cronograma detallado de la visita apostólica que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira sudamericana que incluye también a Uruguay y Perú.

El Santo Padre desplegará una ajustada agenda que alternará misas masivas, reuniones al más alto nivel político, encuentros con sectores vulnerables y actividades en tres provincias.

El recorrido por suelo argentino comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando el avión papal aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires procedente de Montevideo.

La actividad oficial arrancará de inmediato: a las 17:00 homenajeará al General San Martín en la plaza homónima, a las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y a las 17:50 mantendrá una audiencia privada con el Presidente de la Nación. La jornada cerrará a las 18:30 con un encuentro ante autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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El lunes 9 de noviembre la agenda concentrará un fuerte tono pastoral, social y ecuménico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A las 09:15, el Papa visitará al personal y residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. A las 11:30 oficiará una Santa Misa abierta en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, se reunirá con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (16:10), encabezará un encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín (17:30) y celebrará las Vísperas con el episcopado y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana (18:45), para luego cenar en la sede arzobispal.

El martes 10 de noviembre estará dedicado al interior del país y a la juventud. León XIV volará a las 07:30 hacia Córdoba, donde arribará a las 09:00 al aeropuerto Taravella. En la capital mediterránea presidirá una gran Misa en la Escuela de Aviación Militar a las 10:00 y se reunirá con la comunidad pastoral en la Catedral a las 15:15. Tras despegar a las 16:55 de regreso a Buenos Aires (con llegada a las 18:10), culminará el día en la capital a las 20:15 encabezando una Vigilia con los jóvenes nuevamente en el Monumento de los Españoles.

El tramo final del viaje tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre. A las 08:00, el Pontífice recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y a las 10:00 celebrará su última Misa en el país en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 13:30 se llevará a cabo la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini", desde donde partirá a las 14:00 en vuelo hacia Lima para continuar su gira continental.

Cronograma hora por hora en Argentina

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

16:30 – Llegada al Aeroparque Jorge Newbery (Acogida oficial).

17:00 – Visita al Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).

17:20 – Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50 – Visita al Presidente de la República.

18:30 – Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires - Claypole - Buenos Aires)

09:15 – Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

11:30 – Santa Misa en el Monumento de los Españoles.

16:10 – Encuentro con el mundo del trabajo en la UCA.

17:30 – Encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín.

18:45 – Vísperas con el Episcopado en la Catedral Metropolitana.

19:45 – Cena con obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre (Buenos Aires - Córdoba - Buenos Aires)

07:30 – Vuelo Buenos Aires - Córdoba.

09:00 – Arribo al Aeropuerto Internacional "Ingeniero Ambrosio Taravella".

10:00 – Santa Misa en la Escuela de Aviación Militar.

15:15 – Encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16:55 – Vuelo Córdoba - Buenos Aires.

18:10 – Arribo a Aeroparque.

20:15 – Vigilia con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre (Buenos Aires - Luján - Lima)

08:00 – Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10:00 – Santa Misa en la plaza de la Basílica de Luján.

13:30 – Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

14:00 – Despegue del vuelo hacia Lima, Perú.