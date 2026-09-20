El Real Madrid critica el arbitraje tras la derrota en el clásico ante el Atlético de Madrid

FOTO: El Real Madrid se quejó de las decisiones arbitrales en el clásico

Buenos Aires, 20 de septiembre - El Real Madrid sufrió una derrota como visitante por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el clásico de la capital española. Tras el partido, el club merengue emitió un comunicado titulado: "Un pésimo arbitraje decide el derbi", en el cual expresaron su descontento respecto a dos decisiones del árbitro Ortiz Arias.

Las situaciones controversiales que el Real Madrid considera perjudiciales involucran dos supuestas expulsiones no sancionadas: la de Cristian Romero y la de Kang-In Lee, quienes habrían hecho entradas peligrosas sobre Jude Bellingham y Federico Valverde, respectivamente.

El comunicado del club señala: "El Real Madrid perdió en el Metropolitano en un derbi marcado por el pésimo arbitraje de Ortiz Arias, que no expulsó en la primera parte a Cuti Romero por pisar la rodilla de Bellingham (a pesar de que revisó la jugada en el monitor) ni a Kang-In Lee por pisar el tobillo izquierdo de Valverde".

El Real Madrid argumentó que ambas decisiones fueron cruciales para el desarrollo del partido, que se resolvió en la segunda parte a favor del Atlético. En su comunicado, el club continuó: "Ambas decisiones marcaron el encuentro, que se resolvió en la segunda parte a favor del Atlético".

Sobre la acción de Bellingham, el Real Madrid expuso: "Bellingham llegó antes que Cuti Romero y el defensor del Atlético le clavó los tacos en la rodilla izquierda. Ortiz Arias mostró amarilla a nuestro jugador, pero fue llamado por Trujillo Suárez para observar la jugada en el monitor. Tras verla, retiró la tarjeta a Bellingham y mostró la amarilla al defensa rojiblanco en vez de expulsarlo".

En cuanto a la entrada de Kang-In Lee, el Real Madrid destacó: "Nueve minutos más tarde, segundo error decisivo del árbitro, que no castigó una entrada de Kang-In Lee a Valverde, al que golpeó con los tacos en el tobillo izquierdo".

El club también criticó la expulsión de Huijsen, quien recibió tarjeta roja tras cometer penal sobre Giuliano Simeone. El comunicado indicó: "Avisado por Trujillo Suárez, acudió a ver la jugada en el monitor y en esta ocasión decidió expulsar a Huijsen".

Finalmente, en la crónica publicada en su sitio web oficial, el Real Madrid incluyó varias imágenes de las jugadas polémicas que suscitaron su queja. La derrota fue especialmente dolorosa para el club, ya que con este resultado, el Atlético superó al merengue en la tabla de posiciones, acumulando 16 puntos, uno más que su clásico rival.