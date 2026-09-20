Boca fue más que San Lorenzo individual y colectivamente y lo ganó de principio a fin
El Xeneize le ganó 2 a 0 al Ciclón, con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. El comentario de Maxi Molina y el grito de los goles de Gustavo Vergara.
20/09/2026 | 17:50Redacción Cadena 3
FOTO: Lozano hizo el primer gol de Boca, que le ganó 2 a 0 a San Lorenzo (@BocaJrsOficial).
Escuchá el comentario de Maxi Molina y reviví el relato de los goles de Gustavo Vergara de la victoria de Boca por 2 a 0 frente a San Lorenzo.
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Torneo Clausura 2026. Boca le ganó el clásico a San Lorenzo 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro
Los goles del Xeneize los marcaron Leandro Lozano y Miguel Merentiel en el segundo tiempo. Mirá los goles.
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