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Boca fue más que San Lorenzo individual y colectivamente y lo ganó de principio a fin

El Xeneize le ganó 2 a 0 al Ciclón, con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. El comentario de Maxi Molina y el grito de los goles de Gustavo Vergara.

20/09/2026 | 17:50Redacción Cadena 3

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Lozano hizo el primer gol de Boca, que le ganó 2 a 0 a San Lorenzo (@BocaJrsOficial).

FOTO: Lozano hizo el primer gol de Boca, que le ganó 2 a 0 a San Lorenzo (@BocaJrsOficial).

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Escuchá el comentario de Maxi Molina y reviví el relato de los goles de Gustavo Vergara de la victoria de Boca por 2 a 0 frente a San Lorenzo.

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