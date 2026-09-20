Newell's le ganó a Platense con gol de Solari y bajo un diluvio
La Lepra se impuso 1-0 en Vicente López por la décima fecha del Clausura. Santiago Solari marcó el único gol del encuentro y el equipo de Frank Kudelka cortó una serie de tres empates consecutivos para llegar a 16 puntos.
20/09/2026 | 18:56Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gol de Solari y festejo bajo la lluvia (Newell's)
Newell’s consiguió un triunfo importante este domingo al vencer 1-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Santiago Solari convirtió el único gol del partido a los 18 minutos del primer tiempo y le permitió al equipo dirigido por Frank Kudelka regresar a Rosario con tres puntos después de una seguidilla de tres empates consecutivos.
El encuentro se disputó bajo una intensa lluvia y sin público en las tribunas del estadio del Calamar. La Lepra encontró rápidamente la ventaja y luego consiguió sostenerla hasta el cierre.
La jugada que definió el encuentro nació con Rodrigo Herrera, que encontró a Solari en ataque. El delantero recibió dentro del área, enganchó de izquierda hacia el centro y definió de derecha para superar al arquero Juan Pablo Cozzani y establecer el 1-0.
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Con la victoria frente a Platense, el conjunto rojinegro alcanzó los 16 puntos en diez fechas, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas, y volvió a sumar de a tres en un momento importante del Clausura.
Kudelka dispuso desde el inicio a Josué Reinatti; Martín Ortega, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Santiago Solari, Facundo Guch y Walter Mazzantti; y Matías Cóccaro.
El próximo compromiso de Newell’s por el torneo será nuevamente en Rosario, cuando reciba a Lanús en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 11 del Clausura.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Newell’s venció 1-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.
¿Quién anotó el gol?
Santiago Solari convirtió el único gol del partido.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó este domingo.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Ciudad de Vicente López.
¿Por qué es importante esta victoria?
Permite a Newell’s sumar tres puntos cruciales tras una racha de tres empates.