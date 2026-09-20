Newell's le ganó a Platense con gol de Solari y bajo un diluvio

Newell’s consiguió un triunfo importante este domingo al vencer 1-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Santiago Solari convirtió el único gol del partido a los 18 minutos del primer tiempo y le permitió al equipo dirigido por Frank Kudelka regresar a Rosario con tres puntos después de una seguidilla de tres empates consecutivos.

El encuentro se disputó bajo una intensa lluvia y sin público en las tribunas del estadio del Calamar. La Lepra encontró rápidamente la ventaja y luego consiguió sostenerla hasta el cierre.

La jugada que definió el encuentro nació con Rodrigo Herrera, que encontró a Solari en ataque. El delantero recibió dentro del área, enganchó de izquierda hacia el centro y definió de derecha para superar al arquero Juan Pablo Cozzani y establecer el 1-0.

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Con la victoria frente a Platense, el conjunto rojinegro alcanzó los 16 puntos en diez fechas, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas, y volvió a sumar de a tres en un momento importante del Clausura.

Kudelka dispuso desde el inicio a Josué Reinatti; Martín Ortega, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Santiago Solari, Facundo Guch y Walter Mazzantti; y Matías Cóccaro.

El próximo compromiso de Newell’s por el torneo será nuevamente en Rosario, cuando reciba a Lanús en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 11 del Clausura.