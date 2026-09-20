Comienzan obras en la ruta Rosario-Victoria y habrá tránsito alternado durante 45 días
Los trabajos se iniciarán este lunes en el kilómetro 59,2 de la Ruta Nacional 174. La circulación será alternada durante las 24 horas y anticipan demoras para quienes viajen entre Rosario y Victoria.
20/09/2026 | 22:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los trabajos se iniciarán este lunes en el kilómetro 59,2 de la Ruta Nacional 174.
Desde este lunes comenzará una nueva etapa de obras en la ruta Rosario-Victoria, que modificará la circulación durante aproximadamente un mes y medio.
La intervención se realizará en el kilómetro 59,2 de la Ruta Nacional 174. Mientras duren las tareas, los vehículos pasarán de manera alternada por el sector durante las 24 horas, por lo que podrían generarse demoras.
Los trabajos estarán a cargo de la concesionaria Conexión Alto Delta y forman parte de las obras obligatorias previstas en el contrato de concesión del corredor vial.
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Qué trabajos se realizarán
La nueva etapa contempla la ejecución de losas de hormigón en ambos sentidos de circulación. Estas permitirán completar y conectar los tramos construidos durante la primera fase de recuperación de la calzada.
La intervención estaba programada inicialmente para 2027, pero la concesionaria resolvió adelantarla para continuar con las mejoras y reforzar las condiciones de seguridad y transitabilidad.
En el sector habrá señalización y personal encargado de ordenar el paso de los vehículos y orientar a los conductores mientras avancen las tareas.
Desde la empresa recomendaron reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal, mantener una distancia prudente entre vehículos y circular con especial atención. También aconsejaron calcular tiempo adicional antes de viajar ante la posibilidad de demoras.
Lectura rápida
¿Qué se hará en la ruta Rosario-Victoria? Se realizará una nueva etapa de obras que modificará la circulación durante aproximadamente un mes y medio.
¿Quién está a cargo de los trabajos? La concesionaria Conexión Alto Delta es responsable de los trabajos en la ruta.
¿Cuándo comenzarán las obras? Las obras comenzarán este lunes y se extenderán por un mes y medio.
¿Dónde se llevarán a cabo las obras? En el kilómetro 59,2 de la Ruta Nacional 174.
¿Por qué se adelantan las obras? Se adelantan para continuar con las mejoras y reforzar las condiciones de seguridad y transitabilidad.