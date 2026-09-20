Isla Maciel, sede del primer encuentro mundial de turismo comunitario urbano

Isla Maciel, en Avellaneda, es sede del primer Encuentro Mundial de Turismo Comunitario Urbano, una iniciativa que reúne a referentes de distintos países para debatir sobre nuevas formas de recorrer y conocer los territorios.

El evento cuenta con debates, talleres y una muraleada anual en la que participan referentes vinculados al turismo comunitario de distintas partes del mundo. La propuesta busca visibilizar proyectos que utilizan el turismo como herramienta de desarrollo local y preservación cultural.

Analía Cobas contó a Cadena 3 que el encuentro reúne a representantes de Argentina, México, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Venezuela.

“En la Isla Maciel se encuentran siete países para hablar de turismo comunitario. Se hizo una muraleada anual, donde referentes que opinan en todas partes del mundo vinieron a dejar su huella”, explicó.

La actividad también propone reflexionar sobre el impacto que puede tener el turismo en los territorios y sobre la necesidad de desarrollar propuestas que respeten las características de cada comunidad.

“Nos preguntamos si se puede hacer otro tipo de turismo que no destruya el lugar. A veces se arma un turismo para el marketing y que no es respetuoso con el espacio”, sostuvo Cobas.

El encuentro busca, de esta manera, poner en discusión modelos de turismo que involucren a las comunidades locales y permitan preservar su identidad cultural.

Informe de Pilar Gil Peris