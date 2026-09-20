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Silbidos y rechazo: Julián Álvarez enfrenta la tensión en el Metropolitano

El ambiente en el Estadio Metropolitano evidenció el descontento de los hinchas del Atlético hacia Julián Álvarez, quien sigue enfrentando abucheos por su actitud en el último mercado de pases.

20/09/2026 | 12:49Redacción Cadena 3

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Julián Álvarez

FOTO: Julián Álvarez

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Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- La atmósfera de tensión en el Estadio Metropolitano dejó en claro que la ruptura entre la afición del Atlético de Madrid y Julián Álvarez aún no se ha superado.

Previo al derbi madrileño contra el Real Madrid en LaLiga, la hinchada colchonera volvió a manifestar su fuerte rechazo hacia el delantero argentino, en una medida que igualó la reprobación que se dirigió hacia las principales figuras del equipo visitante.

Durante el anuncio de las alineaciones a través del sistema de sonido del estadio y en las pantallas gigantes, los abucheos resonaron con fuerza al pronunciarse el nombre de la "Araña", quien comenzó el partido desde el banco de suplentes tras un nuevo cambio de look.

El descontento de los seguidores albirrojos se sintió con la misma intensidad que el recibido por los referentes del conjunto merengue, entre ellos Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y el exjugador del Atlético, Thibaut Courtois.

Este episodio refleja la prolongación del distanciamiento que se originó durante el último mercado de pases, uno de los temas más comentados del receso veraniego.

La tensión entre el goleador y los aficionados del Atlético no se resolverá de manera inmediata. A pesar de que el delantero, campeón del mundo en Qatar 2022, anunció su permanencia en el club hasta, por lo menos, mitad de temporada —en medio de las intensas presiones del Barcelona para ficharlo—, los hinchas no han olvidado su actitud durante las negociaciones.

Un antecedente cercano ocurrió el 23 de agosto, en el empate contra el Villarreal: Álvarez fue despedido con una fuerte silbatina y, por decisión de la dirección del club, salió del campo en soledad.

Luego de perderse el partido contra Osasuna por molestias musculares y de participar en los encuentros ante el Athletic Club y el Liverpool en la UEFA Champions League, su regreso al once titular o al banco del Metropolitano dejó claro que la tregua entre la tribuna y la estrella de Diego Simeone aún no ha comenzado.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el Metropolitano?
Los hinchas del Atlético de Madrid expresaron su rechazo hacia Julián Álvarez durante un partido contra el Real Madrid.

¿Quién es Julián Álvarez?
Es un delantero argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, actualmente juega para el Atlético de Madrid.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El episodio de silbidos y rechazo tuvo lugar el 20 de septiembre en el Estadio Metropolitano.

¿Dónde se produjo la manifestación de los hinchas?
En el Estadio Metropolitano, durante el anuncio de las alineaciones del partido.

¿Por qué los hinchas están descontentos con Álvarez?
Los aficionados no le perdonan su actitud durante las negociaciones del último mercado de pases.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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