La rosarina Martina Bednarek celebró la plata con Las Panteras: “Rosario es mi casa”

FOTO: La jugadora surgida de Náutico Avellaneda consiguió la medalla de plata con la selección argentina.

La rosarina Martina Bednarek cerró una participación especial en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con Las Panteras, consiguió la medalla de plata del torneo femenino de vóley y pudo celebrarla frente a su familia, sus amigos y una multitud que acompañó a la selección argentina.

Argentina completó su participación con una contundente victoria por 3-0 frente a Colombia y aseguró el segundo lugar del certamen.

Para Bednarek, formada deportivamente en Náutico Avellaneda, el resultado tuvo un significado particular por haberlo conseguido en Rosario.

“La verdad es que mucha felicidad. Hoy jugamos para algo importante. Gracias a las chicas y a todo el esfuerzo que hicimos, ganamos esta medalla”, expresó luego del encuentro.

FOTO: Triunfo de Las Panteras ante un estadio cubiertode Newell's colmado.

Una medalla especial en Rosario

La expectativa del seleccionado argentino estaba puesta en alcanzar lo más alto del podio. Aunque el oro finalmente no llegó, la rosarina destacó el camino recorrido por el equipo.

“Queríamos la de oro, pero bueno, con el esfuerzo que pusimos obtuvimos la de plata, que es muy importante”, sostuvo.

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El marco también hizo diferente la jornada. Las tribunas del Claudio Newell volvieron a lucir colmadas y Bednarek pudo disputar uno de los partidos más importantes del torneo rodeada de familiares y amigos.

La jugadora reconoció que esa situación también generó nervios y presión, aunque remarcó el respaldo permanente entre las integrantes del plantel.

“A veces es complicado, pero con las chicas nos apoyamos, porque todas entramos nerviosas, con muchas ganas de darlo todo y de ganar. Tratamos de mantener la calma”, explicó.

FOTO: Argentina venció 3-0 a Colombia y cerró su participación con la medalla de plata en vóley femenino.

“Rosario, mi casa”

Después del partido, le pidieron que definiera a Rosario en pocas palabras. La respuesta fue inmediata. “Rosario, casa, mi casa”, resumió.

Una frase que sintetizó una experiencia difícil de repetir: representar a Argentina, subir al podio de los Juegos Suramericanos y hacerlo frente a su gente, en la ciudad donde comenzó su recorrido deportivo.