Buenos Aires vivió una nueva edición de su clásica maratón: participaron más de 16 mil atletas

La Maratón Internacional de Buenos Aires vivió este domingo una nueva edición. La competencia comenzó a las 7, con largada en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

El evento reunió a 16.384 corredores y contó con el prestigioso sello World Athletics Label, que consolidó su presencia en el calendario internacional. Participaron atletas de 64 países de todos los continentes: 10.615 fueron argentinos y 5.769 llegaron desde el exterior.

Además, estuvieron representadas las 24 jurisdicciones del país, mientras que la participación femenina alcanzó a 5.246 corredoras.

El keniata Bethwel Kibet Chumba ganó la maratón de Buenos Aires. El atleta africano se impuso en los 42K de la Ciudad, que reúnen a más de 16 mil corredores de 64 países, con un tiempo impresionante: completó el recorrido en 2 horas, 8 minutos y 23 segundos.

Una elite internacional

La categoría de elite contó con atletas de Kenia, Etiopía y Ruanda. En la rama masculina, todos los participantes tenían marcas personales por debajo de las 2 horas y 9 minutos, mientras que entre las mujeres los registros eran inferiores a las 2 horas y 27 minutos.

Además, tres pacers fueron designados para marcar el ritmo del grupo líder masculino.

Organizada por la Asociación de Carreras y Maratones Ñandú, la competencia propuso un recorrido de 42 kilómetros por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los corredores pasaron por barrios como Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca, además de sitios emblemáticos como el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.

El secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, destacó la importancia del evento: “Nos enorgullece acompañar una competencia de esta magnitud, que convoca a corredores de distintos países y reafirma nuestro compromiso con el deporte”.

También señaló que continuaban trabajando para que Buenos Aires se convirtiera en la Capital Mundial del Deporte 2027.

Brasil encabezó la delegación internacional con 2.769 atletas, casi la mitad de los participantes extranjeros. Junto con Chile y Uruguay, reunió 3.723 corredores, mientras que los diez países con mayor presencia sumaron 5.261 de los 5.769 participantes internacionales.

Los cortes de tránsito por la Maratón

La carrera generó distintos cortes de tránsito durante este domingo:

- Corte total de la avenida Pres. Figueroa Alcorta hacia el norte, entre avenida Dorrego y Julio A. Noble, desde el sábado a las 9 hasta las 14 del domingo.

- Corte total de Carlos Pellegrini, entre avenida Corrientes y Lavalle, desde las 4 hasta las 14.

- Corte total de la avenida Pres. Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Tte. Gral. Juan D. Perón, desde las 3 hasta las 14.

- Corte total de Mariquita Sánchez de Thompson, entre avenida de los Italianos y avenida Int. Hernán Giralt, desde la medianoche hasta las 14.

- Corte total de la avenida Pres. Figueroa Alcorta hacia el norte, desde las vías del tren Mitre hasta avenida Dorrego, desde las 22 del sábado hasta las 14 del domingo.

- Cortes totales, momentáneos y sucesivos en el trazado de la carrera, desde las 4 hasta las 13.30.

- Cortes totales del acceso a la Autopista Illia por avenida Libertador y de las salidas por avenida Dorrego y avenida de los Ombúes, desde las 7 hasta las 14.