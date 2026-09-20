Copa Davis: de la mano de Cerúndolo, Argentina venció a Turquía y clasificó a los Qualifiers de 2027
El equipo nacional se quedó con la serie en Neuquén por un marcador global de 3-1, luego de que Francisco Cerúndolo venciera a Mert Alkaya por 6/1 y 6/0. En el primer turno, el dobles no pudo.
20/09/2026 | 14:05Redacción Cadena 3
FOTO: Francisco Cerúndolo, clave para el triunfo argentino.
FOTO: Tras las victorias del sábado, Argentina busca cerrar la serie este domingo.
FOTO: El dobles abre la jornada del domingo.
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Tarde y Media
Argentina venció a Turquía por 3-1 en Neuquén y clasificó a los Qualifiers I de la Copa Davis 2027, la primera ronda de la eliminatoria rumbo al Final 8.
El punto decisivo lo consiguió Francisco Cerúndolo, quien derrotó a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0 este domingo y selló la serie para el equipo nacional.
La jornada había comenzado con el triunfo de la dupla turca integrada por Arda Azkara y Yanki Erel, que superó por 6-4 y 6-4 a Guido Andreozzi y Andrés Molteni.
Argentina había quedado al frente de la serie el sábado con las victorias de Cerúndolo ante Erel, por 6-0 y 6-4, y de Thiago Tirante frente a Alkaya, por 6-2 y 6-4.
Con el triunfo de Cerúndolo, el equipo argentino cerró la serie 3-1 y aseguró su lugar en los Qualifiers de 2027.
Informe de Jorge Parodi
Lectura rápida
¿Qué equipo venció a Turquía?
Argentina venció a Turquía por 3-1.
¿Quién fue el jugador decisivo?
Francisco Cerúndolo fue el jugador decisivo al ganar su partido.
¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo el domingo, con la serie comenzando el sábado.
¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en Neuquén.
¿Por qué es importante este triunfo?
Este triunfo asegura a Argentina un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027.