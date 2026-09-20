Manchester City se adueña de la Premier League tras triunfo ante Sunderland

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- El Manchester City se posicionó como líder de la Premier League tras vencer 5 a 3 al Sunderland en un emocionante encuentro disputado en casa. Los goles fueron anotados por Enzo Fernández, Rayan Cherki, Antoine Semenyo en dos ocasiones y Erling Haaland, mientras que Brian Brobbey destacó para el equipo visitante con un triplete.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca supo aprovechar la derrota del Arsenal el sábado, que cayó 3 a 0 ante Brighton, y se ubicó en lo más alto de la tabla.

El partido en Mánchester comenzó de manera vertiginosa. Enzo Fernández abrió el marcador para los Citizens a los 9 minutos con un tiro libre al palo del arquero.

Sin embargo, el Sunderland no tardó en igualar gracias a Brian Brobbey, quien definió con precisión tras recibir un pase filtrado de Enzo Le Fée.

El City recuperó la ventaja cuando Rayan Cherki se benefició de un desacierto defensivo rival. Pero el Sunderland volvió a empatar, esta vez con un gol de Brobbey tras una jugada de Thomas Meunier.

Antes del descanso, Antoine Semenyo anotó el tercer gol del City tras aprovechar otra falla del fondo visitante, dejando el marcador 3 a 2 al entretiempo.

En la segunda parte, Semenyo logró su segundo gol y amplió la ventaja a 4-2, aprovechando un error de comunicación entre Kevin Danso y Nordi Mukiele.

A pesar de que Erling Haaland tuvo dos oportunidades fallidas en el primer tiempo, el City mantuvo la ventaja. El Sunderland descontó nuevamente con el hat-trick de Brobbey, quien recibió una asistencia de Nilson Angulo tras una salida fallida de Donnarumma.

Rúben Dias tuvo un papel crucial al evitar el empate del Sunderland sobre la línea de gol. Finalmente, Haaland selló la victoria con el 5-3 al conectar un buscapié de Josko Gvardiol tras una jugada de Jeremy Doku.

En la misma jornada, Liverpool mantiene su invicto

Por otro lado, el Liverpool logró una victoria frente al Bournemouth gracias a un gol de Alexander Isak a los 11 minutos del segundo tiempo. Cody Gakpo superó en velocidad a Adrien Truffert, lanzó el centro y, tras un error de Florian Wirtz, Isak envió el balón al fondo de la red.

Con esta derrota, Bournemouth continúa sin victorias en el certamen, mientras que los Reds concluyen el receso sin conocer la derrota.