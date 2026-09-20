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Boca le ganó el clásico a San Lorenzo 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro

Los goles del Xeneize los marcaron Leandro Lozano y Miguel Merentiel en el segundo tiempo. Mirá los goles.

20/09/2026 | 16:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Boca le ganó el clásico a San Lorenzo 2 a 0 con goles de Lozano y Merentiel.

FOTO: Boca le ganó el clásico a San Lorenzo 2 a 0 con goles de Lozano y Merentiel.

Boca le gana a San Lorenzo con gol de Leandro Lozano.

FOTO: Boca le gana a San Lorenzo con gol de Leandro Lozano.

San Lorenzo y Boca, un duelo intenso (Foto: @SanLorenzo)

FOTO: San Lorenzo y Boca, un duelo intenso (Foto: @SanLorenzo)

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Boca le ganó este domingo a San Lorenzo 2 a 0 por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer gol del Xeneize lo hizo el uruguayo Leandro Lozano a los 11 minutos del segundo tiempo.

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Y el segundo gol lo marcó el delantero Miguel Merentiel a los 26 minutos de la segunda mitad. 

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El clásico se jugó desde las 14:45 en el Estadio Pedro Bidegain, conocido como el "Nuevo Gasómetro", con transmisión de Cadena 3.

El árbitro designado para este encuentro fue Nazareno Arasa, con Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.

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Boca llegó a este partido en un inmejorable momento, con un impresionante invicto de 13 encuentros, lo que les permite seguir compitiendo en todas las competencias. 

En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tienen 17 puntos, y luchan por el título de Campeón de Liga en la tabla anual.

En la Copa Argentina, "El Xeneize" llegó a los cuartos de final, donde se enfrentará a Racing, y en la Copa Sudamericana han asegurado su lugar en las semifinales tras eliminar a San Pablo de Brasil.

Por su parte, San Lorenzo afrontó su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico, quien debutó el fin de semana anterior en un empate 1-1 como visitante ante Independiente. De esta manera, el flamante DT aun no puede ganar con el club.

Manuel Insaurralde fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo tras una dura entrada contra Santiago Ascacibar.

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Tras un fuerte entrada a Ascacíbar, el mediocampista vio la roja directa.

El "Ciclón" se encuentra en una situación complicada, ya que suma solo 11 puntos y peligra sus posibilidades de clasificar a los playoffs.

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