Se confirmó la lesión de Thiago Almada y se perderá la convocatoria con la Selección Argentina

Un duro revés médico encendió las alarmas en Núñez y en la AFA. Los exámenes clínicos a Thiago Almada confirmaron un desgarro en el cuádriceps izquierdo, diagnóstico que lo margina de los amistosos de octubre con la Selección Argentina.

El percance físico ocurrió durante la derrota de River por 2-1 ante Huracán. A los pocos minutos del inicio, el atacante sintió un tirón al dar un pase elevado y debió ser reemplazado de inmediato por Lucas Beltrán.

La baja altera los planes de Lionel Scaloni para los cruces internacionales frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Y el cuerpo técnico albiceleste evalúa si citará a un reemplazante para cubrir la vacante ofensiva.

La recuperación demandará cerca de un mes, por lo que su regreso no tiene fecha fija. Si bien el receso por la fecha FIFA amortigua la ausencia en el ámbito local, es casi seguro que se perderá los partidos del Torneo Clausura ante Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto.

A pesar del cuadro médico, el futbolista acompañará al plantel en los actos protocolares con motivo del partido de despedida de Lionel Messi.

Por otra parte, en el cuerpo técnico hubo alivio tras confirmarse que las molestias de Tobías Andrada no requirieron estudios y no revisten gravedad.

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