Huracán dio el golpe en el Monumental: venció 2-1 a River y le sacó el invicto a Ponzio

River Plate cayó 2-1 ante Huracán este sábado en el estadio Monumental y no pudo ingresar en la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. El equipo visitante se quedó con la victoria gracias a los goles de Oscar Cortés y Lucas Blondel, mientras que Tomás Galván marcó el empate parcial para el conjunto de Núñez.

El partido comenzó cuesta arriba para River. A los seis minutos, Thiago Almada sufrió una molestia muscular en el muslo izquierdo y debió abandonar el campo de juego. Lucas Beltrán ingresó en su lugar.

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Huracán aprovechó una de sus primeras oportunidades y abrió el marcador a los nueve minutos. Oscar Cortés ejecutó un tiro libre hacia el área y, tras un pique, la pelota terminó junto al palo izquierdo de Santiago Beltrán, que no pudo desviarla.

River buscó rápidamente la igualdad y tuvo varias ocasiones. Sebastián Driussi exigió a Hernán Galíndez con un remate dentro del área, mientras que Ángel Correa también estuvo cerca del empate con un disparo que se fue por encima del travesaño. En el cierre de la primera mitad, el arquero del Globo volvió a ser protagonista al tapar un tiro libre ejecutado por Correa.

Antes del descanso, River sufrió otra baja por lesión. Tobías Andrada dejó la cancha con visibles muestras de dolor y fue reemplazado por Mauro Arambarri. El mediocampista se retiró hacia el banco entre lágrimas.

En el comienzo del segundo tiempo, River llegó al empate, aunque previamente tuvo un gol anulado a Driussi por posición adelantada de Gonzalo Montiel en la jugada previa. A los 20 minutos, Tomás Galván tomó la pelota fuera del área y sacó un potente remate que se metió en el ángulo derecho de Galíndez para establecer el 1-1.

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¡¡GALVÁN, EL DE LOS GOLAZOS DE RIVER!! ¡¡FIERRAZO AL ÁNGULO DE TOMY, DESDE AFUERA DEL ÁREA, PARA EL 1-1 ANTE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!!



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El Millonario intentó aprovechar el envión y tuvo otra oportunidad con un cabezazo de Lucas Beltrán que pasó cerca del palo. Sin embargo, Huracán volvió a golpear a los 35 minutos.

Lucas Blondel recibió la pelota y sacó un remate rasante que ingresó junto al palo derecho de Beltrán para poner nuevamente en ventaja al conjunto visitante.

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¡¡UN EX-BOCA AMARGA AL RIVER DEL LEÓN!! ¡¡BLONDEL CORTÓ LA CANCHA Y TERMINÓ LA JUGADA CON UN GRAN ZAPATAZO PARA EL 2-1 DE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!!



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River fue en busca del empate en los minutos finales. Driussi tuvo una chance clara dentro del área, pero su remate se fue apenas desviado. Mauro Arambarri también llegó hasta el área rival, aunque no logró definir con precisión.

Finalmente, Huracán resistió los últimos minutos y se llevó el triunfo por 2-1 del Monumental. Con la derrota, River no consiguió ubicarse entre los equipos que avanzan a los playoffs del Torneo Clausura.

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