FOTO: Los hutíes atacaron Riad con misiles y drones y elevaron la tensión en Arabia Saudita.

Los hutíes de Yemen anunciaron este sábado el lanzamiento de una oleada de misiles y drones contra Riad, la capital de Arabia Saudita, y contra instalaciones petroleras del reino. El ataque representa una nueva escalada en el conflicto que volvió a intensificarse en las últimas semanas.

El general de división Turki Al-Maliki, portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudita en Yemen, informó que las defensas saudíes interceptaron un misil hutí dirigido hacia Riad. También aseguró que fueron repelidos ataques contra civiles e infraestructura civil en otras ciudades del país, entre ellas Yanbu, un importante centro petrolero sobre el mar Rojo.

Los ataques, que serían los primeros contra Riad en varios meses, provocaron alertas de emergencia y fuertes explosiones en distintos sectores de la capital. Además, se registraron importantes demoras en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid. Hasta el momento de los reportes difundidos este sábado, no se habían informado víctimas.

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Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, afirmó que el grupo lanzó “un gran número de misiles balísticos y de crucero, así como drones” contra objetivos en Riad y contra instalaciones de la compañía petrolera estatal saudí en Yanbu.

El dirigente hutí sostuvo que la ofensiva fue una represalia por más de 700 ataques aéreos saudíes en Yemen. Arabia Saudita, sin embargo, no reconoció haber realizado bombardeos en los últimos días y sus autoridades suelen atribuir esas operaciones a las fuerzas del Gobierno yemení, al que Riad respalda.

El conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes tiene como antecedente la intervención militar iniciada por el reino en 2015 para combatir a la milicia y respaldar al gobierno yemení. Una tregua alcanzada en 2022 redujo la intensidad de los enfrentamientos, pero durante los últimos meses volvieron a registrarse combates y avances territoriales de los hutíes.

La nueva ofensiva también genera preocupación por su posible impacto sobre la infraestructura energética. Los hutíes ya habían amenazado instalaciones petroleras saudíes y, según los reportes, el grupo busca presionar a Riad para que detenga sus operaciones en Yemen y levante las restricciones que denuncia sobre el espacio aéreo yemení.

El portavoz de la coalición saudí calificó los nuevos ataques como una muestra de la “intransigencia” de los hutíes. Por su parte, la milicia afirmó que continuará con una política de “escalada por escalada” mientras Arabia Saudita mantenga lo que considera una agresión contra Yemen.

Imágenes difundidas durante la jornada mostraron una columna de humo sobre las inmediaciones de Riad. El sitio especializado FlightRadar24 registró, además, importantes demoras en el aeropuerto internacional de la capital saudí.