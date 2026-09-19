Lautaro Martínez se lució con un doblete y rescató al Inter en un emocionante empate ante Roma

Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- En un emocionante encuentro de la Serie A de Italia, Roma e Inter empataron 2-2, manteniéndose así en la parte alta de la tabla, con la destacada actuación de Lautaro Martínez, figura clave del equipo milanés. Este partido, correspondiente a la quinta fecha, se disputó el sábado y tuvo momentos de gran tensión.

El Inter y la Roma se encontraban en una intensa lucha por el liderazgo, pero los locales comenzaron dominando el juego, con un rápido 2-0 a favor gracias a dos goles del francés Manu Koné. Sin embargo, el argentino Lautaro Martínez, conocido como "Toro", apareció en la segunda mitad para marcar un doblete que permitió al Inter igualar el marcador y mantener sus aspiraciones en el torneo.

En el estadio Olímpico de Roma, el Inter parecía estar en una situación complicada, pero la habilidad y determinación de Lautaro cambiaron el rumbo del partido. Su actuación fue fundamental, ya que logró rescatar un punto vital para su equipo, que había iniciado el encuentro en desventaja.

En el equipo local, se destacaron los argentinos Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Matías Soulé y Paulo Dybala, quienes fueron titulares en este duelo que enfrentó al actual campeón.

La situación en la tabla de posiciones se tornó interesante, ya que ahora el Inter y la Roma comparten el primer lugar con Lazio, que aprovechó la ocasión para alcanzar la cima tras vencer a Venezia 2-0, con goles de Mattia Zaccagni de penal y Tijanni Noslin.

Por su parte, la sorpresa de la jornada la dio Cagliari, que se impuso 1-0 en su visita a Udinese gracias a un gol de Daniele Maldini. En otros encuentros, Bologna y Torino empataron 1-1, mientras que la jornada continuará el domingo con varios partidos destacados, incluyendo Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta y Milan-Lecce.