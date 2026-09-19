Emotivo reencuentro de un marino con su hija tras el nacimiento por videollamada

Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- La llegada de la Fragata ARA Libertad al puerto de Buenos Aires tras cinco meses de travesía desató historias conmovedoras, como la del cabo José María Báez, quien presenció el nacimiento de su primera hija a través de una videollamada mientras navegaba y finalmente pudo conocerla.

Báez, de 27 años, se encontraba realizando el viaje de instrucción del buque insignia de la Armada Argentina cuando, el pasado 8 de agosto, llegó el momento del parto. Gracias al respaldo del comando, el marino logró conectarse de forma virtual para acompañar a su pareja a la distancia.

"Fue un poco fuerte para mí. Quedé en shock y solo me quedé mirando. Traté de no desmayarme", relató el joven con humor sobre la intensa experiencia vivida frente a la pantalla.

A pesar de reconocer el dolor de no haber estado presente físicamente, Báez destacó el orgullo que siente por su pareja, quien estuvo acompañada durante el alumbramiento por su suegra. Ahora, con la emblemática embarcación de regreso en el país, pudieron concretar el ansiado encuentro.

La historia de Báez no fue la única de este tipo a bordo de la fragata. El cabo Sando Flores también se convirtió en padre por primera vez durante los meses de navegación. Su esposa, Karen, dio a luz a Lucas Damián, quien pesó 3,15 kilos.

En su caso, Flores conoció al pequeño a través de fotografías que le enviaron al buque. "Sentí una emoción muy grande al ser papá por primera vez", expresó el marino, cuya esposa estuvo acompañada por sus padres, quienes viajaron especialmente desde la provincia de Entre Ríos.

Ambos tripulantes vivieron este sábado el anhelado reencuentro con sus familias tras la llegada de la Fragata "Libertad", que culminó exitosamente un periplo internacional que había comenzado el 11 de abril.

Agencia NA