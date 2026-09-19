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Mirtha Legrand, nuevamente internada: qué se sabe hasta ahora sobre su salud

La legendaria conductora de 99 años se encuentra hospitalizada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei.

19/09/2026 | 10:51Redacción Cadena 3

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Mirtha Legrand internada: qué se sabe sobre la salud de la diva

FOTO: Mirtha Legrand internada: qué se sabe sobre la salud de la diva

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La legendaria conductora Mirtha Legrand atraviesa su segunda internación en un mes, a los 99 años, en el Sanatorio Mater Dei y, en medio de la preocupación por su salud, se conoció que la diva padecería un cuadro de "neumonía".

El último parte médico, y primero de esta nueva hospitalización, se conoció en la tarde de este viernes e informó que Mirtha presenta un cuadro compatible con una neumopatía, una enfermedad, trastorno o alteración que pueda afectar a los pulmones; al mismo tiempo, el comunicado señaló que la próxima difusión se realizará el lunes.

No obstante, en la noche de este viernes, trascendió que la presentadora presentó una "leve mejoría" cerca de las 21.30 y, tal como señaló el periodista Guillermo Lobo en su red social X, antes Twitter, la actriz atraviesa una "neumonía" y "está aislada en una sala para darle más calma y privacidad".

Ante las posibilidades de desinformación y la falta de un comunicado oficial, usuarios de la misma red social le recriminaron al comunicador que su escrito pudiera tratarse de un "invento", a lo que el conductor respondió: "No es ningún invento. Es dato concreto y totalmente fidedigno".

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El mismo periodista difundió que la conductora había sentido "ansiedad" frente a las dificultades para respirar desde la noche del jueves y "fue ella misma quien pidió la internación porque se siente más tranquila al estar hospitalizada".

El cuadro de salud de la legendaria presentadora atravesó un momento delicado luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis, por lo que fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Por tanto, Legrand había sido dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

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Lectura rápida

¿Cuál es el motivo de la internación de Mirtha Legrand?
La conductora está internada debido a un cuadro de neumonía.

¿Dónde se encuentra hospitalizada?
Se encuentra en el Sanatorio Mater Dei.

¿Cuándo fue la última vez que fue dada de alta?
Legrand fue dada de alta el 13 de septiembre.

¿Qué síntomas presentó antes de la internación?
La diva experimentó ansiedad y dificultades para respirar.

¿Cómo se encuentra su estado de salud actualmente?
Presenta una leve mejoría, pero permanece en observación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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