La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 19 de septiembre.
El sorteo número 41361 de La Previa se realizó el sábado 19 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8318, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Sangre)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41361, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8318, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8318
2° 7613
3° 3466
4° 4783
5° 9294
6° 7199
7° 7305
8° 2416
9° 1799
10° 7179
11° 7154
12° 4494
13° 9202
14° 8040
15° 8675
16° 9568
17° 7597
18° 2916
19° 9690
20° 1081
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41361 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 19 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8318.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Sangre)".
¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros números incluyen 8318, 7613 y 3466.