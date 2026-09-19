La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 19 de septiembre.

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El número de sorteo 41361, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8318, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8318

2° 7613

3° 3466

4° 4783

5° 9294

6° 7199

7° 7305

8° 2416

9° 1799

10° 7179

11° 7154

12° 4494

13° 9202

14° 8040

15° 8675

16° 9568

17° 7597

18° 2916

19° 9690

20° 1081