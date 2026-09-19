FOTO: Alerta amarilla por tormentas y vientos intensos en Buenos Aires para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta amarillo debido a la previsión de vientos fuertes y tormentas que impactarán en la región durante la tarde del domingo y el lunes. Se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas que superarán los 70 km/h y la posibilidad de caída de granizo.

Para el domingo 20, el SMN anticipa tormentas de variada intensidad con acumulados de lluvia entre 30 y 50 milímetros. Estas tormentas estarán acompañadas por vientos del sector oeste, que luego cambiarán al sur, con velocidades que oscilarán entre 30 a 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar más de 70 km/h.

En el caso del lunes 21, la alerta amarilla se mantiene, y se prevén vientos fuertes del oeste que rotarán al sur durante la tarde, con velocidades similares de 30 a 45 km/h y ráfagas que superarán los 70 km/h. Esto podría generar complicaciones tanto en áreas abiertas como en zonas urbanas vulnerables.

El SMN aconseja a la población estar atenta a la información meteorológica, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y seguir las recomendaciones de los organismos locales de protección civil.