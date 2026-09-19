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Alerta amarilla por tormentas y vientos intensos en Buenos Aires para el fin de semana

El lunes 21, también se prevén vientos fuertes del oeste, con rotación al sur durante la tarde, y velocidades de 30 a 45 km/h.

19/09/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

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Alerta amarilla por tormentas y vientos intensos en Buenos Aires para el fin de semana

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta amarillo debido a la previsión de vientos fuertes y tormentas que impactarán en la región durante la tarde del domingo y el lunes. Se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas que superarán los 70 km/h y la posibilidad de caída de granizo.

Para el domingo 20, el SMN anticipa tormentas de variada intensidad con acumulados de lluvia entre 30 y 50 milímetros. Estas tormentas estarán acompañadas por vientos del sector oeste, que luego cambiarán al sur, con velocidades que oscilarán entre 30 a 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar más de 70 km/h.

En el caso del lunes 21, la alerta amarilla se mantiene, y se prevén vientos fuertes del oeste que rotarán al sur durante la tarde, con velocidades similares de 30 a 45 km/h y ráfagas que superarán los 70 km/h. Esto podría generar complicaciones tanto en áreas abiertas como en zonas urbanas vulnerables.

El SMN aconseja a la población estar atenta a la información meteorológica, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y seguir las recomendaciones de los organismos locales de protección civil.

Lectura rápida

¿Qué alerta ha emitido el SMN?
El SMN emitió un alerta amarillo por vientos fuertes y tormentas.

¿Cuándo se esperan las tormentas?
Se anticipan tormentas para la tarde del domingo 20 y el lunes 21 de septiembre.

¿Qué velocidades de viento se prevén?
Se esperan vientos de 30 a 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

¿Qué precauciones debe tomar la población?
Se recomienda evitar actividades al aire libre y seguir las indicaciones de protección civil.

¿Cuál es la cantidad de lluvia esperada?
Se prevén acumulados de lluvia entre 30 y 50 milímetros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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