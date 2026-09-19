Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 19 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Santa Fe para el 19 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 26°. La humedad es del 64%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad y el viento suave contribuirán a un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe presentan variaciones en las temperaturas. Para el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias moderadas. El lunes 21 de septiembre, la mínima descenderá a 10° y la máxima alcanzará 21°, con cielo parcialmente nublado. El martes 22 de septiembre, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 19°, manteniendo el cielo nublado. El miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 24 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 27°, con cielo despejado.