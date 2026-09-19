Los precios de las entradas para la despedida de Messi ya están confirmados por la AFA

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) – La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha hecho oficial los precios de las entradas para el emotivo retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, así como para los dos amistosos restantes, con valores que varían entre $90.000 y $480.000.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, las cabeceras se ofrecerán a $90.000 cada una, mientras que las plateas tendrán un costo inicial de $180.000, correspondiente a las tribunas Sívori y Centenario alta. La venta de tickets comenzará el martes 22 de septiembre a las 18:00.

La Selección argentina se prepara para la despedida de "Leo" Messi en un partido contra Benín, programado para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, además del encuentro del sábado 3 ante Burkina Faso. La jornada de fecha FIFA se abrirá con el partido contra Bolivia, que se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el miércoles 30 de septiembre.

Este evento marcará una fecha FIFA histórica, dado que se trata de la despedida de Messi tras 21 años defendiendo los colores nacionales. En total, la selección disputará tres amistosos, cuya información sobre la compra de entradas ya ha sido revelada.

El primer partido se jugará en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, donde anteriormente se llevó a cabo la final del Torneo Apertura a mediados de año, contra la Selección de Bolivia el 30 de septiembre. Las populares tendrán el mismo precio que en los otros encuentros, a $90.000, mientras que las plateas tendrán dos tarifas distintas: la platea Roberto Gasparini, con capacidad para 19.600 personas, costará $140.000, y la Osvaldo Ardiles, para 14.400 espectadores, tendrá un precio de $170.000.

Además, los tickets para niños de entre 3 y 10 años costarán $25.000, con venta iniciando el lunes 21 de septiembre a las 18:00.

Los siguientes partidos de la jornada de fútbol internacional se llevarán a cabo en el estadio Monumental, donde la selección se enfrentará a Burkina Faso y Benín el 3 y 6 de octubre, respectivamente. En este recinto, las populares para adultos tendrán un costo de $90.000, mientras que las de menores costarán $4.000 más que en Córdoba.

En cuanto a las plateas, las tribunas altas Omar Sívori y Centenario tendrán un precio de $180.000, mientras que la bandeja media de estas gradas costará $320.000, al igual que los sectores altos de San Martín y Belgrano.

Las plateas bajas de San Martín y Belgrano se venderán a $450.000, mientras que las butacas en la bandeja media de estas tribunas alcanzarán los $480.000, con venta comenzando el martes 22.

Estos amistosos han sido catalogados como "nivel 1", lo que permitirá descontar partidos de sanción a jugadores como el mediocampista Leandro Paredes. Los tickets estarán disponibles exclusivamente a través de la página web Deportick.