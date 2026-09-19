Aguas Blancas: advierten que cerrar un paso ilegal provocaría un "estallido social"

FOTO: Enfrentamientos en la frontera: la lucha sin fin

Los enfrentamientos entre bagalleros y efectivos de Prefectura se repiten cada 15 días en un paso ilegal de Aguas Blancas que conecta Argentina con Bolivia, según aseguró el interventor municipal, Adrián Cigarán. El funcionario advirtió que cerrar ese cruce podría provocar un “estallido social”.

“Van a seguir ocurriendo este tipo de hechos porque no hay manera de que se cierre ese paso sin que haya un estallido social”, afirmó al describir el conflicto en la zona fronteriza.

Cigarán explicó que los prefectos que llegan desde otras zonas decomisan mercadería, mientras hay personas que intentan cruzar sin controles. Enmarcó esos operativos en las acciones destinadas a combatir el narcotráfico y controlar el paso de los bagalleros.

Respecto de posibles lesiones entre los integrantes de la fuerza, aclaró que no contaba con reportes que las confirmaran. “No tengo informe de algún prefecto herido”, señaló.

El interventor consideró que los episodios continuarán y expresó su preocupación por la falta de una salida al conflicto: “Esta va a ser la historia de nunca acabar”.

Informe de Elisa Zamora.