Aguas Blancas: advierten que cerrar un paso ilegal provocaría un "estallido social"
El interventor municipal, Adrián Cigarán, aseguró que los choques entre bagalleros y prefectos se repiten cada 15 días en la frontera con Bolivia. Dijo que no tenía informes de efectivos heridos.
19/09/2026 | 13:29Redacción Cadena 3
FOTO: Enfrentamientos en la frontera: la lucha sin fin
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Panorama Federal
Los enfrentamientos entre bagalleros y efectivos de Prefectura se repiten cada 15 días en un paso ilegal de Aguas Blancas que conecta Argentina con Bolivia, según aseguró el interventor municipal, Adrián Cigarán. El funcionario advirtió que cerrar ese cruce podría provocar un “estallido social”.
“Van a seguir ocurriendo este tipo de hechos porque no hay manera de que se cierre ese paso sin que haya un estallido social”, afirmó al describir el conflicto en la zona fronteriza.
Cigarán explicó que los prefectos que llegan desde otras zonas decomisan mercadería, mientras hay personas que intentan cruzar sin controles. Enmarcó esos operativos en las acciones destinadas a combatir el narcotráfico y controlar el paso de los bagalleros.
Respecto de posibles lesiones entre los integrantes de la fuerza, aclaró que no contaba con reportes que las confirmaran. “No tengo informe de algún prefecto herido”, señaló.
El interventor consideró que los episodios continuarán y expresó su preocupación por la falta de una salida al conflicto: “Esta va a ser la historia de nunca acabar”.
Informe de Elisa Zamora.
Lectura rápida
¿Quién reporta los enfrentamientos en Aguas Blancas?
El interventor municipal de Aguas Blancas, Adrián Cigarán, es quien reporta los enfrentamientos.
¿Cada cuánto ocurren estos enfrentamientos?
Los enfrentamientos ocurren cada 15 días.
¿Qué situación se vive en el paso ilegal?
Hay enfrentamientos entre bagalleros y prefectos, con decomisos de mercadería y cruce sin control.
¿Qué implica esta problemática?
La problemática implica desafíos en la frontera y conflictos en el control del tráfico de mercadería, afectando la seguridad y el orden.
¿Qué advierte Cigarán sobre el futuro de la situación?
Cigarán advierte que no hay manera de cerrar el paso sin generar un estallido social.