Cerúndolo ganó en sets corridos y Argentina le gana 1-0 a Turquía en la serie de Copa Davis

FOTO: Francisco Cerúndolo (23°) ganó el primer set del juego inicial de la serie ante Turquía. (Foto: AAT)

Argentina comenzó con una victoria la serie frente a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Francisco Cerúndolo, número 23 del ranking ATP, derrotó por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel (305°) y consiguió el primer punto para el equipo nacional.

El bonaerense dominó el partido desde el inicio y aprovechó las imprecisiones del segundo mejor tenista turco. Sin darle oportunidades de reacción a su rival, resolvió el encuentro en sets corridos y dejó la serie 1-0 a favor del conjunto capitaneado por Javier Frana.

En el segundo turno, Thiago Tirante (52°) se enfrenta a Mert Alkaya (300°), la principal raqueta de Turquía, con la posibilidad de ampliar la ventaja argentina en la jornada inaugural.

El cruce se disputa en el estadio Ruca Che de Neuquén, que luce colmado y con las entradas agotadas. La serie representa el regreso de la Selección argentina de tenis al país después de más de dos años y medio y marca, además, su primera presentación como local en esa provincia.

También es el estreno de Frana como capitán en una serie jugada en Argentina. Los encuentros se desarrollan bajo techo y sobre una cancha rápida provista por la empresa española GreenSet.

La superficie, compuesta por resina acrílica y dióxido de silicio, tiene una velocidad intermedia —nivel 3 según la clasificación de World Tennis—, similar a la utilizada en el Abierto de Australia y las ATP Finals.

La serie incorpora además una novedad tecnológica: por primera vez en una eliminatoria de Copa Davis disputada en el país no hay jueces de línea. En su lugar se utiliza Hawk-Eye Live, un sistema de cámaras que determina automáticamente si la pelota picó dentro o fuera y comunica la decisión en tiempo real.

La pelota elegida es la Wilson Roland Garros, el mismo modelo empleado en el Grand Slam de París.

Informe de Jorge Parodi.