Cerúndolo ganó en sets corridos y Argentina le gana 1-0 a Turquía en la serie de Copa Davis
La primera raqueta nacional venció por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel y puso al equipo de Javier Frana 1-0 arriba. En el segundo turno, Thiago Tirante enfrenta a Mert Alkaya.
19/09/2026 | 13:46Redacción Cadena 3
FOTO: Francisco Cerúndolo (23°) ganó el primer set del juego inicial de la serie ante Turquía. (Foto: AAT)
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Una mañana para todos
Argentina comenzó con una victoria la serie frente a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Francisco Cerúndolo, número 23 del ranking ATP, derrotó por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel (305°) y consiguió el primer punto para el equipo nacional.
El bonaerense dominó el partido desde el inicio y aprovechó las imprecisiones del segundo mejor tenista turco. Sin darle oportunidades de reacción a su rival, resolvió el encuentro en sets corridos y dejó la serie 1-0 a favor del conjunto capitaneado por Javier Frana.
En el segundo turno, Thiago Tirante (52°) se enfrenta a Mert Alkaya (300°), la principal raqueta de Turquía, con la posibilidad de ampliar la ventaja argentina en la jornada inaugural.
El cruce se disputa en el estadio Ruca Che de Neuquén, que luce colmado y con las entradas agotadas. La serie representa el regreso de la Selección argentina de tenis al país después de más de dos años y medio y marca, además, su primera presentación como local en esa provincia.
También es el estreno de Frana como capitán en una serie jugada en Argentina. Los encuentros se desarrollan bajo techo y sobre una cancha rápida provista por la empresa española GreenSet.
La superficie, compuesta por resina acrílica y dióxido de silicio, tiene una velocidad intermedia —nivel 3 según la clasificación de World Tennis—, similar a la utilizada en el Abierto de Australia y las ATP Finals.
La serie incorpora además una novedad tecnológica: por primera vez en una eliminatoria de Copa Davis disputada en el país no hay jueces de línea. En su lugar se utiliza Hawk-Eye Live, un sistema de cámaras que determina automáticamente si la pelota picó dentro o fuera y comunica la decisión en tiempo real.
La pelota elegida es la Wilson Roland Garros, el mismo modelo empleado en el Grand Slam de París.
Informe de Jorge Parodi.
Lectura rápida
¿Qué evento se está disputando? La serie de la Copa Davis entre Argentina y Turquía.
¿Quién ganó el primer partido? Francisco Cerúndolo ganó el primer partido contra Yanki Erel.
¿Dónde se lleva a cabo la serie? En el estadio Ruca Che de Neuquén.
¿Qué novedad tecnológica se utiliza en esta serie? Se utiliza Hawk-Eye Live en lugar de jueces de línea.
¿Cuál es la superficie de la cancha? Es una cancha rápida provista por GreenSet, compuesta por resina acrílica y dióxido de silicio.