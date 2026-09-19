San Juan: una policía embarazada recibió un disparo accidental de un compañero en una comisaría

Una agente de la Policía de San Juan, embarazada de seis meses, recibió un disparo en la espalda efectuado por un compañero mientras ambos se encontraban trabajando en una comisaría de Rivadavia.

La víctima, Mariana Sol Jofré, de 29 años, permaneció cuatro días internada y fue dada de alta este viernes.

El episodio ocurrió el lunes por la mañana en la Comisaría 34° de La Bebida. Jofré se encontraba realizando tareas administrativas dentro de la dependencia cuando su compañero, identificado como Cristian Exequiel Albarracín, manipulaba un arma de fuego que se disparó e impactó contra la espalda de la mujer.

La agente fue asistida de urgencia y trasladada inicialmente al Hospital Rawson, donde ingresó en estado delicado. Posteriormente fue derivada al Sanatorio CIMYN, donde permaneció internada y fue sometida a una cirugía para extraer la bala que había quedado alojada en su cuerpo.

Según informaron los profesionales que la atendieron, Jofré evolucionó favorablemente y tanto su estado de salud como el de su embarazo se encuentran en buenas condiciones. Tras recibir el alta, continuará la recuperación en su domicilio bajo observación médica y con controles periódicos.

La mujer trabaja en la Policía de San Juan desde hace aproximadamente tres años y es madre de una niña de 8 años. De acuerdo con lo relatado por un familiar, durante su carrera realizó distintas tareas operativas, entre ellas detenciones, servicios en canchas y recargos.

Mientras tanto, la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el disparo. La principal hipótesis que se analiza hasta el momento apunta a un accidente ocurrido durante una presunta maniobra negligente con el arma de fuego.