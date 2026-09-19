San Juan: una policía embarazada recibió un disparo accidental de un compañero en una comisaría
Mariana Sol Jofré, de 29 años y con seis meses de embarazo, fue herida en la espalda mientras realizaba tareas administrativas.
19/09/2026 | 12:50Redacción Cadena 3
FOTO: Agente policial embarazada recibe disparo accidental
Una agente de la Policía de San Juan, embarazada de seis meses, recibió un disparo en la espalda efectuado por un compañero mientras ambos se encontraban trabajando en una comisaría de Rivadavia.
La víctima, Mariana Sol Jofré, de 29 años, permaneció cuatro días internada y fue dada de alta este viernes.
El episodio ocurrió el lunes por la mañana en la Comisaría 34° de La Bebida. Jofré se encontraba realizando tareas administrativas dentro de la dependencia cuando su compañero, identificado como Cristian Exequiel Albarracín, manipulaba un arma de fuego que se disparó e impactó contra la espalda de la mujer.
La agente fue asistida de urgencia y trasladada inicialmente al Hospital Rawson, donde ingresó en estado delicado. Posteriormente fue derivada al Sanatorio CIMYN, donde permaneció internada y fue sometida a una cirugía para extraer la bala que había quedado alojada en su cuerpo.
Según informaron los profesionales que la atendieron, Jofré evolucionó favorablemente y tanto su estado de salud como el de su embarazo se encuentran en buenas condiciones. Tras recibir el alta, continuará la recuperación en su domicilio bajo observación médica y con controles periódicos.
La mujer trabaja en la Policía de San Juan desde hace aproximadamente tres años y es madre de una niña de 8 años. De acuerdo con lo relatado por un familiar, durante su carrera realizó distintas tareas operativas, entre ellas detenciones, servicios en canchas y recargos.
Mientras tanto, la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el disparo. La principal hipótesis que se analiza hasta el momento apunta a un accidente ocurrido durante una presunta maniobra negligente con el arma de fuego.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una agente de la Policía de San Juan recibió un disparo en la espalda por un compañero mientras trabajaban.
¿Quién es la víctima? La víctima es Mariana Sol Jofré, una agente de 29 años embarazada de seis meses.
¿Cuándo sucedió el incidente? El disparo ocurrió el lunes por la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? El hecho ocurrió en la Comisaría 34° de La Bebida.
¿Cómo se encuentra la víctima ahora? Jofré fue dada de alta tras cuatro días de internación y su salud y embarazo están en buenas condiciones.
¿Por qué se investiga el caso? La Justicia investiga el disparo como un posible accidente debido a una maniobra negligente con el arma de fuego.