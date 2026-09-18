Milei habló del video de Bullrich con música de Lali: "Escuché algunos temas y me gustaron"

El presidente Javier Milei se refirió este viernes al video que Patricia Bullrich publicó en sus redes sociales, en el que aparece escuchando una canción de Lali Espósito, y aseguró que no tiene ningún problema con la elección musical de la senadora.

La respuesta del mandatario se conoció a partir de una consulta que la periodista Marcia Frisciotti, conocida como “Pochi”, le realizó durante el programa Puro Show. Milei sostuvo que “politizar el arte” es una “tontería mayúscula” y sorprendió al revelar que comenzó a escuchar canciones de Lali después de la polémica que protagonizaron.

“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no representa ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, después de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, afirmó el Presidente, según reprodujo la periodista. El intercambio también fue confirmado por fuentes oficiales.

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Javier Milei sobre Lali: “Luego de la polémica, escuché algunos temas y me gustaron” pic.twitter.com/WucFFBzZ4N — Real Time (@RealTimeRating) September 18, 2026

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El video de Bullrich con una canción de Lali

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó un video en el que se la ve trabajando en su despacho y reproduciendo desde una tablet la canción “No me importa”, de Lali Espósito.

La publicación se produjo en medio de diferencias dentro del oficialismo por el proyecto de Presupuesto 2027 y, en particular, por los cambios vinculados con el área de Discapacidad. Bullrich había cuestionado que esas modificaciones no fueran discutidas previamente en la mesa política del Gobierno.

El video incluyó además una frase de la canción: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”. La elección del tema llamó la atención por el historial de cruces entre Milei y la cantante.

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El antecedente entre Milei y Lali

El enfrentamiento público entre el Presidente y Lali Espósito comenzó después de las PASO de 2023. Tras el triunfo de La Libertad Avanza en esa elección, la artista publicó en redes sociales: “Qué peligroso, qué triste”.

A partir de entonces, Milei cuestionó públicamente a la cantante en distintas oportunidades y utilizó el apodo “Lali Depósito”. También la criticó por supuestos vínculos con contrataciones estatales para sus presentaciones.

La cantante, por su parte, respondió en 2024 con “Fanático”, una canción que fue interpretada públicamente como una referencia a los cuestionamientos del mandatario.

Ahora, Milei aseguró que después de aquella disputa escuchó algunas canciones de la artista y que le gustaron, al mismo tiempo que sostuvo que no considera que la música deba quedar asociada a las diferencias políticas.