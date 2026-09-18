"Tenemos un plan y lo estamos ejecutando", dijo Boero en Estadio 3 y se puso "7 puntos"

El presidente de Newell’s, Ignacio Boero, habló en Estadio 3, por Cadena 3 Rosario, y realizó un repaso de la situación económica, institucional y deportiva del club. El dirigente aseguró que la institución atraviesa un escenario complejo, aunque destacó que la situación está bajo control y que la gestión trabaja con un plan para ordenar las cuentas.

“Newell’s está en una situación delicada, pero controlada”, afirmó Boero al ser consultado por el estado financiero del club. En ese sentido, recordó cómo encontraron la institución al asumir: “Se debían cuatro meses de sueldo a la gente, se debían más de cuatro meses al plantel profesional”.

Según explicó, actualmente los empleados están cobrando dentro del mes, aunque en dos veces, mientras que el plantel profesional mantiene un atraso de entre un mes y medio y dos meses. Respecto de la deuda total, fue concreto: “34 millones de dólares”.

Boero señaló que la mayoría de los acreedores son clubes, representantes y futbolistas y que la dirigencia está negociando con cada uno de ellos. “Nos estamos sentando con cada uno”, explicó, al remarcar que la comisión directiva estableció prioridades y que una de ellas fue conformar un equipo competitivo.

El presidente también destacó que el déficit mensual del club se redujo desde el comienzo de la gestión. “Nosotros lo agarramos con un déficit de aproximadamente 700.000 dólares mensuales y ahora estamos en 500.000 dólares mensuales”, detalló.

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Para afrontar ese desequilibrio, las ventas de jugadores son una herramienta fundamental, aunque Boero aseguró que no están dispuestos a desprenderse de futbolistas en cualquier condición. “Priorizamos lo deportivo a lo económico”, sostuvo sobre el último mercado de pases. Y agregó: “Lo vamos a hacer cuando al club le convenga”.

En ese punto, puso como ejemplo el caso de Josué Reinati. “En diciembre tuvimos una oferta de 400.000 dólares y no lo quisimos vender. Fue una decisión política no venderlo”, contó. Luego, ante la lesión de Arias, el arquero tuvo su oportunidad y, según Boero, su rendimiento permitió que su valor aumentara.

Auditoría y ¿posibles denuncias?

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la auditoría realizada sobre la gestión anterior. Consultado acerca de si encontraron posibles irregularidades, Boero respondió: “Encontramos cosas que son raras”. Sin embargo, aclaró: “Si son ilícitos o no, después se verá. Lo dirá la Justicia o quien corresponda”.

Ante la pregunta sobre si Newell’s realizará una denuncia, el presidente evitó anticipar una decisión. “La decisión la vamos a tener que tomar en conjunto”, señaló, en referencia a los socios y a los distintos sectores vinculados con la institución.

Boero también explicó que la posibilidad de recurrir a la Justicia debe analizarse teniendo en cuenta el marco institucional del fútbol. “Hay protocolos de FIFA, hay un montón de cosas de por qué no es tan fácil o tan simple ir a la Justicia”, afirmó.

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Y agregó: “Yo no digo que no hay que ir a la Justicia. Pensemos todas las alternativas que hay, las cuestiones que hay, y tomemos una decisión que no perjudique a Newell’s”.

En ese contexto, confirmó que la asamblea de memoria y balance será en octubre. “La asamblea va a ser en octubre”, indicó, y explicó que durante septiembre las instalaciones del club están afectadas a los Juegos Suramericanos.

La situación interna también fue parte del análisis. Boero reveló que Newell’s pasó de tener aproximadamente 650 empleados a unos 600. Al asumir, contó que tuvo dificultades incluso para obtener información básica sobre la estructura del personal.

“Yo lo primero que hice cuando llegué al club el primer día fue pedir en Recursos Humanos cuál era la nómina del club, a quién le pagábamos el sueldo y por qué pagábamos el sueldo”, relató. Según explicó, no pudo conseguir esa información durante una semana o diez días y consideró que esa situación reflejaba el escenario que encontraron.

En cuanto al fútbol, Boero defendió las decisiones tomadas durante el mercado de pases y destacó el trabajo de Darío Kudelka. “Tenemos un muy buen técnico, tenemos un plantel sólido, estamos todos alineados, tenemos los objetivos bien claros”, sostuvo.

El objetivo está definido: “Tratar de poder coronar con entrar a los playoffs”. En ese sentido, también dejó abierta la posibilidad de negociar una renovación con Kudelka: “A su debido tiempo nos sentaremos con Darío y veremos cómo seguimos”.

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Consultado sobre la posibilidad de incorporar un manager, Boero explicó que todavía no existe una definición, aunque manifestó su preferencia por la figura de un director deportivo. “Yo realmente creo en la función del director deportivo más que del manager”, afirmó.

Según explicó, esa función debería servir para integrar al plantel profesional con la reserva y las divisiones inferiores y para determinar cuándo es necesario incorporar un jugador. “Si tenés el jugador en reserva, ya que lo venís preparando, si tenés el jugador en inferiores, entonces hay un montón de cosas”, señaló.

Sobre la lesión de Mateo García y la posibilidad de incorporar un reemplazante, fue prudente: “En este momento no tenemos nada firme como para decir vamos a reemplazar a Mateo García”. Al mismo tiempo, destacó el rendimiento de Tomás Río cuando tuvo que ingresar.

La situación patrimonial también apareció durante la entrevista. Sobre los terrenos vinculados a Agricultores Federados, explicó que Newell’s pagó una seña y una cuota, pero luego dejó de abonar. “Se deben como 600.000 dólares”, precisó. Y marcó la prioridad de la gestión: “Primero solucionar eso”.

Boero también habló sobre el contrato de indumentaria. Explicó que el vínculo actual vence en diciembre y que existen cuatro opciones sobre la mesa. “Hay cuatro marcas que estamos negociando”, indicó, y aseguró que el próximo acuerdo “va a ser un contrato muchísimo más beneficioso del que se firmó con Aifit hace cuatro años”.

Oposición y Messi

Durante la charla, Boero también se refirió a la relación con las agrupaciones opositoras y a las críticas que recibió su gestión. Sobre los pasacalles colocados contra la dirigencia, sostuvo: “Yo respeto las cuestiones de cada uno, no las comparto”.

El presidente pidió dejar de lado la disputa política interna. “Hace siete meses que pasaron las elecciones, dejen trabajar”, expresó. Y agregó: “No es momento para mí de hacer política a siete meses de una elección o a tres años y pico de la próxima”.

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En cuanto a los distintos sectores opositores, sostuvo que existe disposición al diálogo. “Si vos querés hablar con la comisión directiva, con el presidente porque tenés un proyecto, tenés algo puntualmente, se los va a recibir como corresponde”, afirmó.

Boero también recordó el difícil comienzo de su gestión y la salida de Roberto Sensini. “La única forma que he hecho todas las cosas en mi vida: agachar la cabeza y trabajar”, manifestó al recordar aquel momento. “Si te paralizás, es peor. Tenés que seguir trabajando”, agregó.

Sobre los arbitrajes y el último clásico rosarino, consideró que Newell’s tuvo “buenos arbitrajes y malos arbitrajes”, aunque apuntó especialmente contra algunas decisiones tomadas durante el duelo ante Rosario Central. “Lo que vimos todos”, dijo al referirse al codazo de Sande, la plancha a Cóccaro y la acción en la que el juez de línea levantó la bandera antes de que terminara la jugada.

También habló sobre Lionel Messi y pidió prudencia ante una eventual posibilidad de que el futbolista vuelva a jugar en Newell’s. “No es el momento de presionar y no corresponde, aparte por una cuestión humana”, sostuvo.

En relación con el presente personal del capitán de Inter Miami, Boero señaló que la muerte de Jorge Messi representa una situación difícil y remarcó que no considera que un eventual regreso al club sea hoy una prioridad para el futbolista. “Mientras él juegue, la esperanza va a estar”, resumió.

Calificación

Sobre el final, Boero se puso una calificación de 7 (siete) puntos a nueve meses y tres días de haber asumido la presidencia.

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El dirigente cerró la entrevista con un pedido de acompañamiento a los hinchas y destacó el cambio de clima que, según describió, se vivió en el Coloso durante los últimos partidos.

"Necesitamos que nos acompañe porque es la única forma que vamos a sacar el club adelante", expresó.