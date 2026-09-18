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El Gobierno mantuvo el superávit fiscal tras pagar los intereses de la deuda

El ministro Caputo señaló que, en los primeros ocho meses del año, el sector público nacional acumuló un superávit primario cercano al 1,1% del PBI y un saldo financiero positivo cercano al 0,2%.

18/09/2026 | 12:24Redacción Cadena 3

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Javier Milei y Luis Caputo. (Foto: NA)

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El Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El resultado financiero, que contempla el pago de intereses de la deuda, fue un 62,8% superior al del mismo mes del año pasado. Durante agosto, los intereses netos de las tenencias dentro del propio sector público alcanzaron los $1.354.793 millones.

Caputo señaló que, en los primeros ocho meses del año, el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente el 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y un saldo financiero positivo cercano al 0,2%.

El funcionario también indicó que el gasto primario disminuyó un 0,5% interanual en términos reales. No obstante, aseguró que algunas partidas tuvieron aumentos por encima de la inflación.

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Según detalló, las transferencias a las universidades crecieron un 9,7% real; las prestaciones del PAMI, un 4,9%; la Asignación Universal por Hijo, un 4,7%; y las pensiones no contributivas, un 4,2%.

El ministro afirmó que el orden de las cuentas públicas se alcanzó a partir de una reducción del gasto y sostuvo que, desde el comienzo de la gestión, el Gobierno también aplicó una baja acumulada de impuestos equivalente a alrededor del 3% del PIB.

Además, proyectó que el Sector Público Nacional volverá a cerrar 2027 con superávit financiero, tal como prevé el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso. De concretarse, sería el cuarto ejercicio consecutivo con resultado positivo después del cumplimiento de todas las obligaciones.

El Gobierno considera que el equilibrio fiscal es una condición central para sostener el orden macroeconómico, reducir la inflación y recuperar el poder adquisitivo. Los datos difundidos se encuentran en línea con el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, que enviará una misión al país la próxima semana para evaluar su marcha.

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Lectura rápida

¿Qué registró el SPN en agosto? Un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones.

¿Quién informó estos datos? El ministro de Economía, Luis Caputo.

¿Cuándo se registraron estos superávits? En agosto del año en curso.

¿Dónde se encuentra el SPN en relación al PIB? Acumuló un superávit primario equivalente al 1,1% del PIB.

¿Por qué es importante el equilibrio fiscal? Es crucial para sostener el orden macroeconómico, reducir la inflación y recuperar el poder adquisitivo.

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