El Gobierno mantuvo el superávit fiscal tras pagar los intereses de la deuda

El Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El resultado financiero, que contempla el pago de intereses de la deuda, fue un 62,8% superior al del mismo mes del año pasado. Durante agosto, los intereses netos de las tenencias dentro del propio sector público alcanzaron los $1.354.793 millones.

Caputo señaló que, en los primeros ocho meses del año, el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente el 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y un saldo financiero positivo cercano al 0,2%.

El funcionario también indicó que el gasto primario disminuyó un 0,5% interanual en términos reales. No obstante, aseguró que algunas partidas tuvieron aumentos por encima de la inflación.

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EN AGOSTO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE $635.529 MILLONES



? El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones en agosto. En relación con agosto del año pasado,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 18, 2026

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Según detalló, las transferencias a las universidades crecieron un 9,7% real; las prestaciones del PAMI, un 4,9%; la Asignación Universal por Hijo, un 4,7%; y las pensiones no contributivas, un 4,2%.

El ministro afirmó que el orden de las cuentas públicas se alcanzó a partir de una reducción del gasto y sostuvo que, desde el comienzo de la gestión, el Gobierno también aplicó una baja acumulada de impuestos equivalente a alrededor del 3% del PIB.

Además, proyectó que el Sector Público Nacional volverá a cerrar 2027 con superávit financiero, tal como prevé el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso. De concretarse, sería el cuarto ejercicio consecutivo con resultado positivo después del cumplimiento de todas las obligaciones.

El Gobierno considera que el equilibrio fiscal es una condición central para sostener el orden macroeconómico, reducir la inflación y recuperar el poder adquisitivo. Los datos difundidos se encuentran en línea con el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, que enviará una misión al país la próxima semana para evaluar su marcha.

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