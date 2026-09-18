Schiaretti reapareció junto a Llaryora en la inauguración del parque León XIV en Córdoba

FOTO: Inauguraron la Plaza León XIV en Córdoba durante el Día de la Bandera provincial.

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El parque León XIV quedó oficialmente inaugurado este viernes en la ciudad de Córdoba, en una ceremonia realizada durante el Día de la Bandera de la Provincia.

El acto contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora; el exgobernador y diputado nacional Juan Schiaretti; la vicegobernadora Myrian Prunotto, y el intendente de la capital provincial, Daniel Passerini.

Durante la actividad, las autoridades izaron una bandera de Córdoba de 13 metros por 9 y presentaron una canción homenaje. La ceremonia incluyó además la interpretación del Himno Nacional Argentino.

El nuevo espacio público lleva el nombre de León XIV en homenaje al papa y quedó formalmente habilitado tras el acto encabezado por las autoridades provinciales y municipales.

Informe de Celeste Benecchi.