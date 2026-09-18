Schiaretti reapareció junto a Llaryora en la inauguración del parque León XIV en Córdoba
El acto reunió a Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Myrian Prunotto y Daniel Passerini. Durante la ceremonia se izó una bandera de 13 por 9 metros y se presentó una canción homenaje.
18/09/2026 | 13:41Redacción Cadena 3
FOTO: Inauguraron la Plaza León XIV en Córdoba durante el Día de la Bandera provincial.
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Audio. Inauguraron la Plaza León XIV en Córdoba durante el Día de la Bandera provincial
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El parque León XIV quedó oficialmente inaugurado este viernes en la ciudad de Córdoba, en una ceremonia realizada durante el Día de la Bandera de la Provincia.
El acto contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora; el exgobernador y diputado nacional Juan Schiaretti; la vicegobernadora Myrian Prunotto, y el intendente de la capital provincial, Daniel Passerini.
Durante la actividad, las autoridades izaron una bandera de Córdoba de 13 metros por 9 y presentaron una canción homenaje. La ceremonia incluyó además la interpretación del Himno Nacional Argentino.
El nuevo espacio público lleva el nombre de León XIV en homenaje al papa y quedó formalmente habilitado tras el acto encabezado por las autoridades provinciales y municipales.
Informe de Celeste Benecchi.
Lectura rápida
¿Qué se inauguró en Córdoba? Se inauguró la Plaza León XIV.
¿Quiénes asistieron a la ceremonia? Asistieron Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Myrian Prunotto y Daniel Passerini.
¿Cuándo se realizó la inauguración? La inauguración se realizó este viernes durante el Día de la Bandera.
¿Dónde se localiza la nueva plaza? La nueva plaza se localiza en la ciudad de Córdoba.
¿Por qué se llama Plaza León XIV? Se llama Plaza León XIV en homenaje al papa.