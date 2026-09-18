Deudores alimentarios en Buenos Aires: prohibidos de apuestas en línea y más restricciones
No podrán abrir ni mantener cuentas activas, ni realizar depósitos, apuestas o retiros en plataformas habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).
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Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Los deudores alimentarios que no cumplan con sus obligaciones para con sus hijos enfrentan nuevas restricciones en la Ciudad. El Gobierno porteño ha implementado una medida que les impide apostar y operar en plataformas de juego en línea.
Con la reciente aplicación de la ley aprobada por la Legislatura, aquellos que figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) no podrán abrir ni mantener cuentas activas, realizar depósitos, apuestas o retiros en plataformas autorizadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).
Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la restricción incluye juegos de azar, así como aquellos de destreza y cualquier otra modalidad en línea administrada por LOTBA. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por salvaguardar los derechos de niños y adolescentes en el ámbito porteño.
"En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias," afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Para garantizar la efectividad de esta medida, las empresas operadoras deberán consultar de manera automatizada y en tiempo real el RPAM antes de habilitar a un usuario. Si detectan que un deudor posee una cuenta activa, deberán suspenderla inmediatamente y notificar tanto al Registro como a la Justicia de la Ciudad.
Las compañías de juego que no cumplan con estas regulaciones enfrentan sanciones que variarán según las normativas del sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas.
"Desde Lotería celebramos la sanción de esta ley porque apunta a que el Juego Responsable también sea una herramienta para proteger los derechos de chicos y adolescentes," expresó Jesús Acevedo, presidente de LOTBA.
La iniciativa añade un nuevo artículo (el 17 bis) a la Ley N° 269, que creó el Registro, y también regula los sistemas informáticos para consultas automatizadas en tiempo real y la protección de datos personales.
Lectura rápida
¿Qué restricciones enfrentan los deudores alimentarios en Buenos Aires?
Los deudores alimentarios no pueden abrir cuentas, realizar apuestas ni operar en plataformas de juego en línea.
¿Quién implementó esta medida?
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, estableció estas restricciones.
¿Cómo se asegura el cumplimiento de la medida?
Las empresas deben consultar el Registro Público de Alimentantes Morosos antes de habilitar a un usuario.
¿Cuántos deudores están registrados?
El Registro de Deudores Alimentantes Morosos tiene un total de 13.500 deudores.
¿Qué otras restricciones tienen los deudores?
No pueden obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni tramitar licencias de conducir, entre otras limitaciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]