FOTO: Deudores alimentarios en Buenos Aires: prohibidos de apuestas en línea y más restricciones

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Los deudores alimentarios que no cumplan con sus obligaciones para con sus hijos enfrentan nuevas restricciones en la Ciudad. El Gobierno porteño ha implementado una medida que les impide apostar y operar en plataformas de juego en línea.

Con la reciente aplicación de la ley aprobada por la Legislatura, aquellos que figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) no podrán abrir ni mantener cuentas activas, realizar depósitos, apuestas o retiros en plataformas autorizadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).

Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la restricción incluye juegos de azar, así como aquellos de destreza y cualquier otra modalidad en línea administrada por LOTBA. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por salvaguardar los derechos de niños y adolescentes en el ámbito porteño.

"En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias," afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Para garantizar la efectividad de esta medida, las empresas operadoras deberán consultar de manera automatizada y en tiempo real el RPAM antes de habilitar a un usuario. Si detectan que un deudor posee una cuenta activa, deberán suspenderla inmediatamente y notificar tanto al Registro como a la Justicia de la Ciudad.

Las compañías de juego que no cumplan con estas regulaciones enfrentan sanciones que variarán según las normativas del sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas.

"Desde Lotería celebramos la sanción de esta ley porque apunta a que el Juego Responsable también sea una herramienta para proteger los derechos de chicos y adolescentes," expresó Jesús Acevedo, presidente de LOTBA.

La iniciativa añade un nuevo artículo (el 17 bis) a la Ley N° 269, que creó el Registro, y también regula los sistemas informáticos para consultas automatizadas en tiempo real y la protección de datos personales.