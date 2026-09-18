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Boca: Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia listos para regresar ante San Lorenzo

El defensor y el mediocampista, sumaron minutos en el último ensayo futbolístico.

18/09/2026 | 15:04Redacción Cadena 3

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Rodolfo Arruabarrena.

FOTO: Rodolfo Arruabarrena.

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Los defensores Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia entrenaron a la par del grupo en el predio de Boca y se perfilan para volver en el equipo dirigido por el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

El defensor y el mediocampista, devenido en zaguero, sumaron minutos en el ensayo futbolístico a pocos días del cruce ante San Lorenzo, clave para un "xeneize" con alta exigencia por la triple competencia.

Battaglia volvió a hacer fútbol tras la operación del 3 de febrero por una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho, lesión que lo dejó fuera toda la temporada y, aunque encara una etapa final de reacondicionamiento físico, su regreso es inminente.

Costa, por su parte, superó un desgarro en el isquiotibial y una pubalgia sufrida a fines de agosto en el empate contra Racing, por lo que completó tres semanas de baja y estaría listo para volver.

En la práctica, Arruabarrena probó un equipo alternativo con Leandro Brey en el arco —quien atajará ante Racing por la citación de Álvaro Montero a su selección—, acompañado por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Malcom Braida en defensa.

En la mitad de la cancha jugaron Santiago Ascacíbar, Battaglia y Milton Delgado, mientras que la delantera la formaron Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores.

Sin embargo, si la condición física del plantel lo permite, la intención prioritaria del DT para los próximos compromisos es repetir el once titular que logró la clasificación en San Pablo.

Lectura rápida

¿Quiénes están listos para regresar?
Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia son los jugadores que podrían volver.

¿Qué lesiones superaron?
Battaglia se recuperó de una tendinopatía en el tendón de Aquiles y Costa de un desgarro y pubalgia.

¿Cuándo jugarán?
Se perfilan para el partido contra San Lorenzo, que es clave para Boca.

¿Cómo fue el último entrenamiento?
Ambos jugadores sumaron minutos en el ensayo futbolístico del equipo.

¿Cuál es la estrategia del DT?
El objetivo es repetir el once titular que clasificó en San Pablo, si la condición física lo permite.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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