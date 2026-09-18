Primaveral pero con viento sur: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El fin de semana en Córdoba llegará con condiciones plenamente primaverales y temperaturas en paulatino ascenso, según confirmó el pronosticador del aeropuerto cordobés, Marcelo Madelón.

Tras dejar atrás las nevadas registradas días atrás, el tiempo se acomodó para ofrecer jornadas cálidas antes del inicio oficial de la nueva estación.

Para la tarde de este viernes se espera una máxima de 26°C, acompañada por cierta inestabilidad hacia la tardecita que podría generar tormentas o chaparrones dispersos sin mayor impacto.

El ambiente cálido se afianzará el sábado con la presencia de viento del sector norte y una máxima que alcanzará los 28°C, mientras que el domingo el termómetro trepará hasta los 30°C.

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Sin embargo, el arranque formal de la primavera vendrá acompañado de un cambio de aire. Durante la tarde del domingo se prevé la rotación del viento al sector sur con intensidad fuerte, lo que provocará un marcado descenso en las marcas térmicas para el lunes 21.

"El día de la primavera baja la temperatura con viento sur", precisó Madelón, quién destacó que la mayoría de los festejos al aire libre se concentrarán el domingo 20, aprovechando el pico de calor.

A pesar de esta tregua fresca, el descenso será efímero. A partir de la próxima semana las condiciones veraniegas volverán a instalarse en la región, alcanzando picos de entre 32°C y 33°C para el día jueves.