Inteligencia artificial y liderazgo: CREA Córdoba Norte prepara su Congreso Regional 2026

La Región CREA Córdoba Norte llevará a cabo su Congreso Regional 2026 el próximo jueves 2 de octubre en el Quorum Hotel de la ciudad de Córdoba. Bajo la consigna “Presentes para Trascender”, la jornada reunirá a más de 500 empresarios, técnicos, jóvenes y referentes del sector agropecuario para analizar las transformaciones que atraviesan a las organizaciones y a quienes las conducen.

El encuentro se estructurará en tres ejes temáticos estratégicos: Presencia, Armonía y Trascendencia. En el bloque dedicado a la tecnología y los nuevos modelos organizacionales, Bruno Rova Bagilet expondrá sobre el concepto de empresa existencial y el propósito en las organizaciones, mientras que la inteligencia artificial ocupará un lugar central de la mano del especialista Joan Cwaik, quien abordará el criterio humano frente al algoritmo. A su vez, un panel moderado por Matías Vélez analizará casos concretos de aplicación de IA en empresas CREA.

La dimensión humana y la gestión de personas serán los pilares del eje Armonía. En este espacio, Ricky Negri disertará sobre la integración generacional en el ámbito laboral, en tanto Juan Manuel Brindisi enfocará su presentación en la conversión de talentos individuales en capacidades colectivas. Por su parte, el especialista Alejandro Melamed liderará el bloque Trascendencia con una reflexión sobre los nuevos liderazgos necesarios para construir organizaciones sostenibles en el tiempo.

El evento busca consolidarse como un espacio de pausa y conversación estratégica para los tomadores de decisión del sector frente a un contexto de cambios acelerados. Las acreditaciones comenzarán a las 8:00 h en las instalaciones del Quorum Hotel y el costo de la entrada general es de $80.000, e incluye almuerzo. Quienes deseen consultar el programa completo o realizar su inscripción pueden hacerlo a través del sitio web oficial en congresocor.crea.org.ar.