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TC Pick Up: Vuelve la pista que fue uno de los grandes sueños en la vida de Juan Manuel Fangio

En memoria del más grande del automovilismo, el 26 y 27 de septiembre la serie de camionetas de ACTC inicia la ''Copa de Oro Shell V-Power'' en el autódromo de su ciudad, Balcarce. Con cobertura de C3M.

18/09/2026 | 10:35Redacción Cadena 3

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La memoria del más grande piloto de la historia del automovilismo, Juan Manuel Fangio, quedará honrada el próximo 26 y 27 de septiembre cuando la serie TC Pick Up de ACTC ponga en marcha la ''Copa de Oro Shell V-Power'' -su play-off de 4 fechas- en el autódromo de su ciudad natal, Balcarce, que además de su nombre, lleva su impronta en el diseño, uno de los trazados más maravillosos de nuestro país.

Fangio con 'Oscarcito' Gálvez y Luigi 'Gigi' Villoresi en La Barrosa, una pista que le enorgullecía y soñó como escenario internacional.

Y es que, a pesar de la participación de algunas carreras regionales en el ''circuito chico'', la pista de 4.642 mts. enclavada por el ''Chueco'' en la Sierra La Barrosa e inaugurada en 1972 con una carrera de Sport Prototipos , no se utiliza para carreras nacionales desde la trágica competencia de TC del 13 de noviembre de 2011 en la que perdió la vida la joven promesa Guido Falaschi.

Casi, 15 años después, será la misma ACTC la que vuelva a poner en marcha el mítico escenario con su categoría de camionetas -única en el país- entrando en la fase final de su campeonato. La institución dirigió y supervisó todos los pasos para la restauración de la seguridad de la pista, a través del director de Planificación y Obras en Autódromos de la ACTC, Roberto Argento. 

Argento y Miori de ACTC, en una de las recorridas de supervisión de la pista balcarceña, con autoridades locales

Y el autódromo ya está listo para este regreso que, además de las figuras y el elenco permanente del TCPK, tendrá como invitados a los pilotos locales Santiago Mangoni, Diego José y José Ciantini, que vivirán la fiesta con su propio público. También, como lo ha hecho antes con el TC, el ídolo de Ford, Omar ''Gurí'' Martinez estará sobre una Ford Ranger para que los fanáticos de la marca tengan un gran referente en la pista.

Será un verdadero festival de automovilismo en el que los fanáticos podrán aprovechar para pasear, también, por el impactante Museo Juan Manuel Fangio de la ciudad y completar ''un recorrido 360°'' sobre el gran legado de uno de los máximos campeones de la historia de nuestro deporte.

Claro, como siempre, la Cadena 3 Argentina estará presente con otra cobertura especial de C3M para que Ud. no se pierda ningún detalle de este gran acontecimiento.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de Prensa ACTC

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