Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 18 de septiembre

El panorama cambiario en Argentina se presenta dinámico este viernes 18 de septiembre, con diversas cotizaciones del dólar que impactan en la economía cotidiana de los argentinos. En este día, el dólar oficial tiene un valor de $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Esta cotización refleja el tipo de cambio establecido por las entidades financieras reguladas por el Banco Central.

El dólar blue, que representa una de las alternativas más recurridas por los ciudadanos, se ubica en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. Este valor, evidentemente más alto que el oficial, refleja la demanda en el mercado no regulado y suele ser un indicador del sentimiento general en la economía nacional.

Por otro lado, el dólar mayorista se encuentra en $1.501 para la compra y $1.510 para la venta, un tipo de cambio que afecta directamente a las transacciones de grandes volúmenes y que también influye en los precios de productos importados.

No debemos olvidar otros tipos de cambio como el dólar contado con liquidación (CCL), que hoy se sitúa en $1.591.7 de compra y $1.593.4 de venta. Este indicador es clave para quienes buscan mover capitales fuera del país. Además, el dólar cripto se encuentra en $1.589.51 para la compra y $1.593.58 para la venta, reflejando la creciente popularidad de las criptomonedas como medio alternativo de intercambio.

Otra cotización relevante es la del dólar tarjeta, que cotiza a $1.930.5 para la compra y $1.995.5 para la venta, utilizado por quienes realizan compras en el exterior o están abonando servicios. Estos números son importantes de tener en cuenta al planear gastos en el extranjero o al acceder a productos de importación.

Las distintas cotizaciones del dólar son un reflejo del clima económico actual del país, influenciado por factores internos y externos, tales como la inflación, el contexto político, y las decisiones del Banco Central. Es crucial para los ciudadanos estar al tanto de estos cambios, ya que afectan directamente su bolsillo y su capacidad de compra.