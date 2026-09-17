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De Paul anticipa la despedida de Messi: "Vamos a disfrutar y a llorar"

El mediocampista hizo referencia al encuentro entre Argentina y Benín del 6 de octubre, que marcará el retiro del astro del fútbol internacional.

17/09/2026 | 20:43Redacción Cadena 3

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Rodrigo De Paul le ofrece el trofeo de Campeones Cup a la hinchada del Inter Miami.

FOTO: Rodrigo De Paul le ofrece el trofeo de Campeones Cup a la hinchada del Inter Miami.

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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – El mediocampista de la selección argentina Rodrigo De Paul se refirió al momento en que el astro Lionel Messi se despida de la "Albiceleste", señalando que prefiere "no pensar" en la fecha de su adiós.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, De Paul mencionó que será un instante "muy emocionante", dado que se trata de la despedida de un jugador que los "marcó para siempre".

Estas declaraciones se produjeron en la previa de la obtención de un nuevo título con la camiseta del Inter Miami, donde levantó la Campeones Cup ante el Cruz Azul mexicano, en una final en la que el "10" anotó un gol y brindó una asistencia.

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina se aproxima y tendrá lugar el martes 6 de octubre, en el estadio Monumental, en un evento que Rodrigo De Paul espera que sea "muy emocionante".

"Vamos a despedir a un jugador que nos marcó para siempre, nos hizo soñar y nos dio ilusión", añadió el mediocampista, quien también expresó que Messi les hizo experimentar emociones "muy difíciles de vivir para un ser humano".

Luego de valorar que el futbolista de 39 años ha defendido la camiseta argentina durante 21 años, desde su debut en la selección mayor el 17 de agosto de 2005, De Paul deseó que en su último encuentro con los colores de la "Albiceleste" pueda "llevarse todo el amor que sembró durante 21 años".

"Lo merece más que nadie y ahí vamos a estar, para aportar nuestro granito de arena. Vamos a disfrutar y a llorar", concluyó el jugador de 32 años.

El "Kily" González valoró la importancia de Messi para el fútbol

Con un debut exitoso en el Inter Miami, que le permitió alzar su primer título, Cristian "Kily" González destacó que Messi "merece ser aplaudido en todos los estadios", pues es "alguien muy importante para el fútbol", tanto como jugador como persona.

Además, el director técnico enfatizó la necesidad de "arroparlo, mimarlo y cuidarlo", subrayando que su prioridad es "que Lionel sea feliz", por lo que le "encanta" que pueda despedirse ante su gente, con un último partido en Argentina.

Finalmente, recordando entre risas lo que Messi le dijo antes de la final, González mencionó: "Vos quédate tranquilo, que yo te saco campeón. Y acá tengo la medalla".

Lectura rápida

¿Quién habló sobre la despedida de Messi?
El mediocampista Rodrigo De Paul se refirió al tema.

¿Cuándo será la despedida de Messi?
La despedida está programada para el 6 de octubre.

¿Dónde se llevará a cabo el evento?
El evento tendrá lugar en el estadio Monumental.

¿Qué opinó De Paul sobre Messi?
De Paul considera que Messi ha marcado a la selección y les ha dado ilusión.

¿Qué dijo el Kily González sobre Messi?
Cristian González destacó que Messi merece ser aplaudido en todos los estadios.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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