Tras un inicio exitoso, Leonardo Ponzio firmó contrato como DT de River hasta agosto de 2027

El director técnico de River Plate, Leonardo Ponzio, dejó de ser interino al firmar un nuevo contrato, que lo liga al club hasta agosto de 2027, gracias a un inicio de temporada lleno de éxitos.

De acuerdo a información de Noticias Argentinas, la decisión de renovar su contrato se tomó debido a la normativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que impide que un entrenador interino permanezca en el cargo por más de dos partidos. Esto llevó a la directiva a optar por Ponzio, quien ha mantenido un puntaje perfecto tras tres fechas.

Con un desempeño notable, Ponzio se enfrenta ahora al desafío de devolver a River a la Copa Libertadores. Desde que asumió como director técnico, ha logrado ocho goles en tres partidos, lo que ha generado expectativas positivas entre los hinchas y directivos.

La renovación se concretó después del partido contra Independiente Rivadavia, donde el equipo cosechó su segundo triunfo. La AFA establece límites claros para los interinatos, lo que obligó a la comisión directiva, encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, a confiar en un exjugador que ha sido parte de la historia del club por nueve años.

El apoyo de los hinchas ha sido fundamental en este inicio de ciclo, ya que han acompañado al equipo en cada uno de los partidos, tanto en casa como en las visitas a Banfield y Atlético Tucumán, donde se permitió la presencia de aficionados.

El ciclo de Ponzio comenzó de manera prometedora con una victoria ante Banfield por 3-2 como visitante. Su mejor rendimiento se observó en el primer tiempo del encuentro contra Independiente Rivadavia, que culminó con un 3-1, y luego logró superar a los dirigidos por Julio César Falcioni por 2-1, en un partido marcado por controversias arbitrales.

Con el nuevo contrato, Ponzio también ha recibido un aumento salarial. Actualmente, ha llevado a River a la séptima posición en la zona B del Torneo Clausura, con 13 puntos, a cinco del líder. Sin embargo, en la tabla anual, el equipo se encuentra en la sexta posición con 42 unidades, a solo tres del último puesto que clasifica a la próxima Copa Libertadores.