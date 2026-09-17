Trump enfrenta dilema sobre guerra con Irán: ¿ataque inminente o diálogo?

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión con Irán al reconocer que se encuentra en un momento decisivo en el conflicto con ese país, ya que debe tomar una determinación en el corto plazo sobre la posible reanudación de los ataques.

"Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos (al régimen iraní) o no? Es una decisión crucial. Conmigo cualquier cosa puede pasar", declaró el mandatario en una entrevista con el sitio web Axios.

Estas afirmaciones surgen a pocos días de una reunión programada con los líderes de seis naciones del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Omán y Kuwait), que tendrá lugar el próximo martes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Este encuentro podría marcar el rumbo de la guerra, ya que se debatirá si se opta por retomar el camino diplomático o si se intensifican las acciones militares. Para que Trump decida reanudar operaciones a gran escala, sería necesario contar con el respaldo de sus aliados regionales.

Previo a esta declaración, el presidente había manifestado su esperanza de que se esté cerca de un acuerdo, afirmando: "Espero que estemos cerca del final de la guerra (los iraníes) quieren llegar a un acuerdo. Veremos cómo resulta. Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo". Sin embargo, sus comentarios posteriores generaron confusión respecto a su estrategia en el conflicto.

En agosto, Trump había decidido postergar el reinicio de las operaciones de combate tras las preocupaciones expresadas por Arabia Saudita y Qatar sobre un posible ataque iraní a instalaciones de gas y petróleo. Desde entonces, el presidente estadounidense ha suspendido las negociaciones con Teherán, impuesto nuevas sanciones económicas y endurecido el bloqueo a los puertos iraníes.